La isla a 2 horas de Colombia con playas de ensueño y festivales de música: solo pide pasaporte

A pocas horas en avión desde Colombia, Aruba se consolida como uno de los destinos que más interés despierta entre viajeros colombianos, no solo por sus playas, sino por una creciente oferta de festivales, actividades y experiencias turísticas.

El destino, además, permite viajes de turismo para colombianos sin visa, con pasaporte vigente y otros requisitos migratorios.

Datos divulgados por Despegar muestran que la demanda hacia la isla creció 250 % en el último año, reflejando un mayor interés por viajes que combinan descanso, entretenimiento y escapadas de corta distancia desde Colombia.

Playas en Aruba Foto: Unsplash

¿Por qué Aruba gana interés entre viajeros colombianos?

Ubicada en el Caribe sur y con vuelos cercanos desde Colombia, Aruba ha venido ampliando su atractivo más allá del turismo tradicional de sol y playa.



Según explicó Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar, el viajero busca cada vez más destinos que permitan concentrar varias experiencias en un solo viaje, una tendencia que ha impulsado la preferencia por la isla.

Además del turismo de descanso, la isla ha ganado visibilidad por eventos culturales y musicales, entre ellos el Vibra Latina Festival, citado como uno de los encuentros que ha fortalecido la oferta de entretenimiento.

Entre las actividades que, según la firma, figuran entre las más buscadas están:



Snorkel en aguas del Caribe

Paseos al atardecer

Alquiler de autos para recorrer la isla

Experiencias todo incluido

Eventos y festivales musicales

Festivales de música en Aruba Foto: cortesía

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¿Por qué es famosa a Aruba?

Buena parte de la fama de Aruba se concentra en sus playas de arena blanca y aguas turquesa, muchas de ellas reconocidas entre las más visitadas del Caribe.

Entre los lugares más conocidos aparecen:



Eagle Beach

Palm Beach

Baby Beach

Arikok National Park

La isla también ha impulsado actividades vinculadas al turismo de naturaleza, deportes acuáticos y recorridos por paisajes desérticos, un rasgo que la diferencia de otros destinos del Caribe.



Requisitos para viajar a Aruba como colombiano

Aunque los colombianos no necesitan visa para turismo en estancias de hasta 90 días, sí deben cumplir requisitos migratorios y sanitarios.

De acuerdo con información oficial citada en el insumo, entre los documentos exigidos están:



Pasaporte vigente

Tarjeta ED (registro digital de ingreso)

Formulario Check-Mig de Migración Colombia

Tiquetes de ida y regreso

Reserva hotelera o carta de invitación

Seguro médico obligatorio

Certificado de vacuna contra fiebre amarilla

Oranjestad, capital de Aruba, es uno de las partes más coloridas de la ciudad Foto: Unsplash

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También pueden solicitar soportes de solvencia económica para la estadía.

El Caribe concentra más del 25 % de las preferencias regionales de viaje, según cifras compartidas por Despegar, y dentro de esa dinámica Aruba aparece entre los destinos con mayor crecimiento.

La compañía reportó además que seis de cada diez viajeros están optando por paquetes que integran vuelo y hotel, mientras buena parte de las reservas se concentra en alojamientos all inclusive.