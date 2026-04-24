La isla a 2 horas de Colombia con playas de ensueño y festivales de música: solo pide pasaporte

A pocas horas en avión desde Colombia, Aruba se consolida como uno de los destinos que más interés despierta entre viajeros colombianos, no solo por sus playas, sino por una creciente oferta de festivales, actividades y experiencias turísticas.
El destino, además, permite viajes de turismo para colombianos sin visa, con pasaporte vigente y otros requisitos migratorios.
Datos divulgados por Despegar muestran que la demanda hacia la isla creció 250 % en el último año, reflejando un mayor interés por viajes que combinan descanso, entretenimiento y escapadas de corta distancia desde Colombia.
¿Por qué Aruba gana interés entre viajeros colombianos?
Ubicada en el Caribe sur y con vuelos cercanos desde Colombia, Aruba ha venido ampliando su atractivo más allá del turismo tradicional de sol y playa.
Según explicó Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar, el viajero busca cada vez más destinos que permitan concentrar varias experiencias en un solo viaje, una tendencia que ha impulsado la preferencia por la isla.
Además del turismo de descanso, la isla ha ganado visibilidad por eventos culturales y musicales, entre ellos el Vibra Latina Festival, citado como uno de los encuentros que ha fortalecido la oferta de entretenimiento.
Entre las actividades que, según la firma, figuran entre las más buscadas están:
- Snorkel en aguas del Caribe
- Paseos al atardecer
- Alquiler de autos para recorrer la isla
- Experiencias todo incluido
- Eventos y festivales musicales
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¿Por qué es famosa a Aruba?
Buena parte de la fama de Aruba se concentra en sus playas de arena blanca y aguas turquesa, muchas de ellas reconocidas entre las más visitadas del Caribe.
Entre los lugares más conocidos aparecen:
- Eagle Beach
- Palm Beach
- Baby Beach
- Arikok National Park
La isla también ha impulsado actividades vinculadas al turismo de naturaleza, deportes acuáticos y recorridos por paisajes desérticos, un rasgo que la diferencia de otros destinos del Caribe.
Requisitos para viajar a Aruba como colombiano
Aunque los colombianos no necesitan visa para turismo en estancias de hasta 90 días, sí deben cumplir requisitos migratorios y sanitarios.
De acuerdo con información oficial citada en el insumo, entre los documentos exigidos están:
- Pasaporte vigente
- Tarjeta ED (registro digital de ingreso)
- Formulario Check-Mig de Migración Colombia
- Tiquetes de ida y regreso
- Reserva hotelera o carta de invitación
- Seguro médico obligatorio
- Certificado de vacuna contra fiebre amarilla
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También pueden solicitar soportes de solvencia económica para la estadía.
El Caribe concentra más del 25 % de las preferencias regionales de viaje, según cifras compartidas por Despegar, y dentro de esa dinámica Aruba aparece entre los destinos con mayor crecimiento.
La compañía reportó además que seis de cada diez viajeros están optando por paquetes que integran vuelo y hotel, mientras buena parte de las reservas se concentra en alojamientos all inclusive.