Viajeros no podrán traer productos desde España por presencia de delicada enfermedad

Viajar a Europa es tal vez uno de los objetivos de millones de colombianos, quienes probablemente regresan al país con productos típicos, lo que es casi una tradición. Sin embargo, lo que en un principio parece algo inofensivo, ahora puede convertirse en un problema delicado en el aeropuerto.

Recientemente, varios viajeros han señalado que productos traídos desde España están siendo retenidos al arribar a Colombia. El caso más común es el del jamón ibérico, uno de los alimentos más populares entre quienes regresan del viejo continente. Detrás de la medida se encuentra el Instituto Colombiano Agropecuario, que activó nuevas medidas sanitarias.



Jamón ibérico no puede llegar a Colombia

Resulta que la decisión tomada desde el 16 de diciembre de 2025 responde a una alerta sanitaria relacionada con la peste porcina africana, una enfermedad que ha sido detectada en jabalíes de España. Si bien esta no afecta a humanos, sí representa un riesgo para la producción porcina en Colombia. Debido a ello, el ICA señaló que:



Está prohibido el ingreso de productos derivados del cerdo.

La medida incluye jamones curados, embutidos y carne procesada.

No hay excepciones para viajeros, sin importar la cantidad.

Esto significa que cualquier alimento de origen porcino será decomisado en los puntos de control del país.

Pueden generar enfermedades graves como diabetes o enfermedades cardiacas. Foto: Unsplash

Alertan por peste porcina africana

La medida no es menor; en Colombia se mantiene un estatus sanitario libre de esta enfermedad y la prioridad es evitar su ingreso.



El virus puede sobrevivir en productos procesados, lo que hace que estos alimentos sean un vehículo en la propagación del mismo. Por ello, los controles se han intensificado en aeropuertos y terminales internacionales.

Adicionalmente, el ICA estableció una serie de normativas para los viajeros:



Reportar si visitaron granjas o tuvieron contacto con cerdos.

Permitir protocolos de desinfección si es necesario.

Cumplir medidas de bioseguridad al ingresar al país.

Estas acciones buscan cerrar cualquier puerta de entrada al virus, incluso de forma indirecta.



Prohibición golpea a viajeros

La restricción no solamente aplica para España, sino que países como Italia, Polonia y Alemania también están bajo vigilancia debido a la presencia de la enfermedad.

Si bien la peste porcina no afecta a la humanidad, su impacto económico sí puede ser preocupante. De acuerdo con estimaciones oficiales, su llegada al país pondría en riesgo a miles de empleos en la industria alimentaria.

Publicidad

El sector porcino en Colombia genera más de 400.000 empleos, por lo que cualquier brote tendría consecuencias en la producción, los precios y la estabilidad del mercado.

Así, lo que antes era un recuerdo gastronómico habitual ahora está en la lista de productos prohibidos. La recomendación para quienes viajan es clara: informarse antes de regresar y evitar traer alimentos de origen animal.

