En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sismo
Ataque con drones
Incendios forestales
Glifosato

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / ICA

ICA

Instituto Colombiano Agropecuario

dinero colombia.jpg
Bogotá

¿Qué subiría con el aumento del ICA en Bogotá? Esta es la advertencia de Colombia Fintech

340547_BLU Radio // Reses // Foto: AFP
Antioquia

El 60 % de reses en Antioquia no puede movilizarse por fallas en nuevo sistema del ICA

Migraci
Nación

Viajeros no podrán traer productos desde España por presencia de delicada enfermedad

Tribunal de Bogotá.
Judicial

Tribunal suspende provisionalmente concurso de méritos del ICA

El Senado elegirá el reemplazo de Margarita Cabello en la Procuraduría
Santanderes

Tres exfuncionarios del ICA, en la mira por irregularidades en licitación en Bucaramanga

Captura / Esposas / Detenido
Antioquia

A la cárcel funcionario del ICA implicado en crimen de líder social en Mutatá, Antioquia

pagar ICA.jpeg
Bogotá

¿Cuándo vence plazo para declaración y pago del ICA en Bogotá?

Sequía La Guajira.jpg
Nación

Ántrax en La Guajira: piden explicaciones a ICA por declaratoria de emergencia sanitaria

Cabra transmite el Antrax
Salud

ICA lanza alerta por brote de ántrax y recomiendan no consumir esta carne

Gallinas en un corral.
Salud

En este municipio el ICA encontró el primer brote de influenza aviar altamente patógena

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad