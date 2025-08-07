Tres exfuncionarios del ICA, en la mira por irregularidades en licitación en Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación abrió proceso disciplinario y formuló cargos contra Deyanira Barrero León, exgerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), así como contra Edilberto García Sierra y Alberto Castellanos Trujillo, miembros del comité evaluador, por presuntas irregularidades en un proceso contractual en Bucaramanga.

De acuerdo con la investigación, el proceso en cuestión tenía como objeto la adecuación de la infraestructura del laboratorio de diagnóstico fitosanitario del ICA en la capital santandereana.

Sin embargo, el informe de evaluación de propuestas fue entregado 19 días después de la fecha prevista en el cronograma, lo que habría limitado el derecho de los oferentes a presentar observaciones dentro de los plazos legales.

El ente de control indicó que, tanto García Sierra como Castellanos Trujillo, presuntamente, no evaluaron a tiempo las propuestas ni tramitaron oportunamente las observaciones de los interesados.

Por su parte, Barrero León habría desconocido el cumplimiento del cronograma establecido en el proceso de selección, obstaculizando el acceso a la información para los oferentes.

Para la Procuraduría, la exgerente del ICA, en su rol como directora de la actividad contractual, tenía la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso, conforme a los pliegos de condiciones.

Publicidad

La conducta de los tres funcionarios fue calificada provisionalmente como gravísima y a título de culpa gravísima, según determinó la Procuraduría Cuarta Delegada para la Contratación Estatal.