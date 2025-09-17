Tribunal suspende provisionalmente concurso de méritos del ICA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una medida cautelar que ordena la suspensión provisional del concurso de méritos convocado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), luego de concluir que existían indicios de exclusión indebida de profesionales en ingeniería agronómica. La decisión se adoptó mientras avanza el estudio de una acción popular que busca la protección de derechos colectivos presuntamente vulnerados durante el proceso.

De acuerdo con los accionantes, en el proceso de selección se vulneraron principios fundamentales como la igualdad en el acceso a la función pública y la moralidad administrativa, al haberse excluido a los ingenieros agrónomos de varios cargos de profesional universitario y especializado. Según la veeduría, esta exclusión resultaba injustificada, ya que la ingeniería agronómica estaba contemplada en las fichas técnicas de los empleos y es una profesión con reconocimiento oficial.

El Tribunal resaltó que la suspensión se adopta como medida urgente, teniendo en cuenta que el concurso estaba ad portas de entrar en la etapa de elaboración de la lista de elegibles. De permitirse avanzar a esa fase, advirtieron los magistrados, se generaría una situación de “difícil reversión”.

En el auto, la corporación también hizo referencia a inconsistencias entre las reglas de la convocatoria y el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, lo cual refuerza la decisión de frenar de manera temporal el proceso. Para los magistrados, dichas irregularidades ponen en riesgo la garantía de derechos colectivos.

Con este pronunciamiento, el concurso de méritos del ICA queda suspendido, mientras el Tribunal define si la exclusión de los ingenieros agrónomos constituyó una vulneración en el acceso a la función pública.