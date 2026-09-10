¿Habrá Feria de Manizales? La estrategia para reactivar la economía y el turismo por terremoto

Un mes después del sismo del 10 de agosto, la ciudad de Manizales atraviesa un proceso intensivo de recuperación y reconstrucción urbana. El desastre natural afectó un total de 11.513 unidades de vivienda, dejando 150 en pérdida total y impactando a más de 14.000 ciudadanos. A diferencia de otras emergencias, los daños se distribuyeron en todos los niveles socioeconómicos, concentrando el 62% de las afectaciones en los estratos 4, 5 y 6, el 14% en el estrato 3, el 14% en los estratos 1 y 2, y un 10% en las zonas rurales.

A pesar del impacto en más de 2.000 establecimientos comerciales, el gobierno local ejecutó un plan inmediato de recolección de escombros que permitió reabrir los principales corredores turísticos y comerciales a la semana del evento. La Carrera 23 en el centro histórico, que alberga más de 2.920 comercios, así como la reconocida zona gastronómica del sector de Milán, se encuentran operativas y abiertas al público. Asimismo, se habilitaron pasajes y bazares especiales para que los comerciantes damnificados continúen vendiendo y facturando.

Iconos turísticos y patrimonio: La restauración de la Catedral

La Catedral de Manizales, uno de los iconos arquitectónicos, culturales y turísticos más representativos de la región y del país, requiere una intervención compleja tras sufrir daños en su estructura. El desmonte de la torre afectada tiene un costo estimado de más de 3.000 millones de pesos, requiriendo un trabajo previo de apuntalamiento que supera los 500 millones de pesos. Para financiar su restauración, la administración municipal articula esfuerzos con el Ministerio de Cultura, la comunidad religiosa internacional y empresas del sector privado como Paz del Río y Argos, las cuales donaron insumos de hierro y cemento para la obra.

¿Habrá Feria de Manizales en enero? La clave de la reactivación económica

Para los viajeros y amantes del turismo cultural, el alcalde Jorge Eduardo Rojas confirmó que la tradicional Feria de Manizales sí se celebrará en el mes de enero. La realización del evento no responde a un motivo festivo, sino a una estrategia prioritaria para la reactivación económica de miles de familias, hoteleros y restauranteros que dependen de la temporada turística.



Feria de Manizales. IG: @feriademanizales.

El sector hotelero ha sufrido un golpe significativo por la baja afluencia de visitantes, por lo que la llegada de turistas resulta indispensable para dinamizar la economía local. Respecto a la realización de la temporada taurina, su inclusión dependerá de lo que determine la Corte ante las demandas presentadas contra los decretos reglamentarios.

Publicidad

Actualmente, los costos totales de la emergencia superan los 550.000 a 600.000 millones de pesos, frente a los cuales la alcaldía ha dispuesto de 220.000 millones de pesos en créditos y subsidios de arrendamiento mientras se concreta el apoyo financiero del gobierno nacional.

Feria de Manizales. IG: @feriademanizales.

Escuche aquí la entrevista: