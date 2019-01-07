Blu Radio Feria de Manizales
Feria de Manizales
Manizales Down Town 2026: la carrera de downhill urbano vuelve a tomarse la Feria de Manizales
El ciclismo de descenso urbano regresa a las calles de Manizales con la versión 19 de Manizales Down Town, una competencia que es referente a nivel internacional.
"No podemos caminar sendas de odio": Yuri Buenaventura critica la polarización en el país
A pesar de ver una región compleja, afectada por la corrupción, el tráfico de drogas y desequilibrios económicos, Yuri instó a los colombianos a no perder la alegría y la esperanza. Desde su perspectiva, el artista tiene la responsabilidad de buscar la unidad de la humanidad, un sentimiento compartido con campesinos y trabajadores del campo que solo desean paz para sus cultivos.
La 67 edición de la Feria de Manizales ya esta lista: ¿qué tiene preparado?
Con diversos eventos la Feria de Manizales, desde el 5 de enero hasta el 14 de este mes, impulsa la cultura de Caldas para los turistas nacionales e internacionales.
Feria de Manizales 2023: ¿por qué cancelan el superconcierto de este año?
Los organizadores del evento reportaron un bajo índices de ventas tras la cancelación de Peso Pluma, que haría insostenibles la ejecución del espectáculo en el estadio Palogrande.
Feria de Manizales: Corte Constitucional la mantiene como patrimonio cultural
La Corte Constitucional insistió en que el Congreso de la República es el único que tiene las facultades para prohibir las corridas de toros.
Denuncian maltrato animal por caballo que murió en medio de cabalgata de la Feria de Manizales
Animalistas recopilaron grabaciones para evidenciar el maltrato animal que se produce en medio de las cabalgatas que se realizan tanto en la Feria de Manizales como en otras actividades de este tipo.
Lotería de Manizales: resultados de este miércoles 30 de marzo
Estos son todos los resultados de la Lotería de Manizales. Revise atentamente si es uno de los afortunados en el país.
Plazas de toros de Cali y Manizales se unen para beneficiar aficionados que asistan a las 2 ferias
Las empresas afirman que esperan que haya una reactivación del sector luego de la crisis que se vivió durante la pandemia.
¡Mucha magia y color! Así transcurre la Feria de Manizales
La Feria de Manizales se vive desde el sábado y con ella la alegría de propios y visitantes, quienes inundan la ciudad de magia y color.
Santiago Uribe estaba conmigo en la Feria de Manizales de 1994: testigo clave
El hermano del senador Álvaro Uribe Vélez es investigado por nexos con paramilitares.