A pesar de ver una región compleja, afectada por la corrupción, el tráfico de drogas y desequilibrios económicos, Yuri instó a los colombianos a no perder la alegría y la esperanza. Desde su perspectiva, el artista tiene la responsabilidad de buscar la unidad de la humanidad, un sentimiento compartido con campesinos y trabajadores del campo que solo desean paz para sus cultivos.