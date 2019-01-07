En vivo
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Blu Radio  / Feria de Manizales

Feria de Manizales

  • Manizales Down Town 2026: la carrera de downhill urbano vuelve a tomarse la Feria de Manizales
    Downhill urbano.
    Foto: suministrada
    Ciclismo

    Manizales Down Town 2026: la carrera de downhill urbano vuelve a tomarse la Feria de Manizales

    El ciclismo de descenso urbano regresa a las calles de Manizales con la versión 19 de Manizales Down Town, una competencia que es referente a nivel internacional.

  • Yuri Buenaventura
    Yuri Buenaventura
    Foto: Blu Radio
    Entretenimiento

    "No podemos caminar sendas de odio": Yuri Buenaventura critica la polarización en el país

    A pesar de ver una región compleja, afectada por la corrupción, el tráfico de drogas y desequilibrios económicos, Yuri instó a los colombianos a no perder la alegría y la esperanza. Desde su perspectiva, el artista tiene la responsabilidad de buscar la unidad de la humanidad, un sentimiento compartido con campesinos y trabajadores del campo que solo desean paz para sus cultivos.

  • Feria de Manizales 2023
    Feria de Manizales
    Foto: X @Feria_Manizales
    Nación

    La 67 edición de la Feria de Manizales ya esta lista: ¿qué tiene preparado?

    Con diversos eventos la Feria de Manizales, desde el 5 de enero hasta el 14 de este mes, impulsa la cultura de Caldas para los turistas nacionales e internacionales.

  • 280006_BLU Radio Foto: Referencia concierto. AFP
    BLU Radio Foto: Referencia concierto. AFP
    Nación

    Feria de Manizales 2023: ¿por qué cancelan el superconcierto de este año?

    Los organizadores del evento reportaron un bajo índices de ventas tras la cancelación de Peso Pluma, que haría insostenibles la ejecución del espectáculo en el estadio Palogrande.

  • Manizales.jpg
    Manizales
    Foto: AFP
    Nación

    Feria de Manizales: Corte Constitucional la mantiene como patrimonio cultural

    La Corte Constitucional insistió en que el Congreso de la República es el único que tiene las facultades para prohibir las corridas de toros.

  • Caballo que murió en cabalgata de Feria de Manizales
    Caballo que murió en cabalgata de Feria de Manizales
    Foto: Noticias Caracol
    Nación

    Denuncian maltrato animal por caballo que murió en medio de cabalgata de la Feria de Manizales

    Animalistas recopilaron grabaciones para evidenciar el maltrato animal que se produce en medio de las cabalgatas que se realizan tanto en la Feria de Manizales como en otras actividades de este tipo.

  • Logo de la Lotería de Manizales sobre fondo blanco.
    Lotería de Manizales
    Juegos de azar

    Lotería de Manizales: resultados de este miércoles 30 de marzo

    Estos son todos los resultados de la Lotería de Manizales. Revise atentamente si es uno de los afortunados en el país.

  • 285834_Blu Radio / Animalistas harán marcha para rechazar las corridas de toros en la Feria de Cali. Foto: Cortesía Andrea González.
    Blu Radio / Animalistas harán marcha para rechazar las corridas de toros en la Feria de Cali. Foto: Cortesía Andrea González.
    Pacífico

    Plazas de toros de Cali y Manizales se unen para beneficiar aficionados que asistan a las 2 ferias

    Las empresas afirman que esperan que haya una reactivación del sector luego de la crisis que se vivió durante la pandemia.

  • 324059_Foto: Feria de Manizales
    Foto: Feria de Manizales
    Bogotá

    ¡Mucha magia y color! Así transcurre la Feria de Manizales

    La Feria de Manizales se vive desde el sábado y con ella la alegría de propios y visitantes, quienes inundan la ciudad de magia y color.

  • 314058_Foto: Santiago Uribe en la Feria de Manizales de 1994/Expediente de defensa de Santiago Uribe
    Foto: Santiago Uribe en la Feria de Manizales de 1994/Expediente de defensa de Santiago Uribe
    Antioquia

    Santiago Uribe estaba conmigo en la Feria de Manizales de 1994: testigo clave

    El hermano del senador Álvaro Uribe Vélez es investigado por nexos con paramilitares.

