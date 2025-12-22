En vivo
"No podemos caminar sendas de odio": Yuri Buenaventura critica la polarización en el país

A pesar de ver una región compleja, afectada por la corrupción, el tráfico de drogas y desequilibrios económicos, Yuri instó a los colombianos a no perder la alegría y la esperanza. Desde su perspectiva, el artista tiene la responsabilidad de buscar la unidad de la humanidad, un sentimiento compartido con campesinos y trabajadores del campo que solo desean paz para sus cultivos.

