"No podemos caminar sendas de odio": Yuri Buenaventura critica la polarización en el país

En diálogo con Mañanas Blu, el reconocido cantante y compositor Yuri Buenaventura compartió sus reflexiones sobre la situación actual de Colombia y el mundo, enfatizando la necesidad de superar los discursos de odio y segregación que parecen estar ganando terreno en la política contemporánea.

En una conversación que transitó entre la nostalgia por su tierra y la esperanza artística, el músico anunció su próximo concierto en el marco de la Feria de Manizales, que se llevará a cabo el 6 de enero en la Plaza de Bolívar.

El evento, que contará con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Caldas, no es visto por el artista simplemente como un espectáculo musical, sino como una declaración política y social.

Buenaventura busca integrar el tambor y las composiciones del Pacífico con el lirismo y la instrumentación europea —como violines y cornos franceses— para demostrar que una sociedad horizontal es posible. Según el autor, el uso de estos instrumentos, a menudo considerados elitistas, en diálogo con la música popular, simboliza una nación que puede hablar de su futuro sin resentimientos.



Crítica a la polarización

Buenaventura expresó su profunda preocupación por el retorno de discursos que dividen a la población por su color de piel, calificando este retroceso como un comportamiento de "cavernícolas".



El artista manifestó su sorpresa ante recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro que, a su juicio, fomentan la división en ciudades como Cali al mencionar tensiones raciales.

Para el cantante, estas afirmaciones son delicadas en un momento en que se intenta mantener la unidad nacional. "Colombia tiene que respetar esa riqueza, esa diversidad y ese amor", señaló, recordando que su propia identidad se forjó en Buenaventura entre amigos de orígenes diversos, incluyendo ascendencia china y afrocolombiana.

A pesar de ver una región compleja, afectada por la corrupción, el tráfico de drogas y desequilibrios económicos, Yuri instó a los colombianos a no perder la alegría y la esperanza. Desde su perspectiva, el artista tiene la responsabilidad de buscar la unidad de la humanidad, un sentimiento compartido con campesinos y trabajadores del campo que solo desean paz para sus cultivos.

