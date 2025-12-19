Marco Rubio espera que la actitud "inestable" de Petro no dañe los lazos EEUU-Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este viernes, 19 de diciembre, que Washington no va a permitir que la actitud "inestable" del presidente colombiano, Gustavo Petro, cuyo mandato, recordó, concluye pronto, dañe la duradera relación establecida entre ambos países.

"No vamos a permitir que las declaraciones de un individuo inestable afecten nuestra relación. Esta es una alianza muy importante, una asociación estratégica muy importante, que hemos construido con mucho esfuerzo a lo largo de décadas, y no vamos a permitir que se desmorone por culpa de una sola persona", aseguró Rubio en su rueda de prensa de fin de año.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El secretario dijo que EE.UU. no va a consentir que los lazos construidos con Colombia se vean comprometidos por las declaraciones de Petro, quien ha protagonizado en los últimos meses críticas cruzadas con el presidente Donald Trump por la agresiva campaña antidrogas de Washington en torno al Caribe.

"Esperamos que pronto llegue el día en que tengamos mejores relaciones con el líder de ese país, pero no vamos a permitir que la situación actual nos impida mantenerlas", aseveró. "Si la situación cambia y él cambia", agregó, "sería estupendo".



Dos muertos dejó nuevo ataque de EE.UU. a 'narcolancha' // Foto: X @SecWar

Rubio recordó que, tras los comicios que tendrán lugar el próximo año en Colombia, habrá un nuevo presidente y aseguró que EE.UU. espera trabajar "de forma más cooperativa" con el reemplazo de Petro, el cual dependerá "del pueblo colombiano".

"Desafortunadamente (Petro) es una persona que no es muy estable en sus pronunciamientos", criticó tras ensalzar la importante relación comercial, diplomática y militar con el que considera uno de los "grandes socios" de EE.UU.

Rubio esperó que, en un futuro, exista la oportunidad de tener cooperación a niveles más altos con el Gobierno colombiano.

Estas declaraciones coinciden con un momento tenso en las relaciones entre EE.UU. y Colombia, tras el amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe como parte de la campaña antidrogas del presidente estadounidense, que ha supuesto la destrucción de más de 30 lanchas al parecer cargadas con droga y más de 100 muertos.

La semana pasada, Trump advirtió a Petro de que será "el siguiente", en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

La Administración estadounidense retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y, posteriormente, sancionó a Petro, al que acusó de ser un "líder del narcotráfico".