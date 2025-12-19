En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Marco Rubio espera que la actitud "inestable" de Petro no dañe los lazos EEUU-Colombia

Marco Rubio espera que la actitud "inestable" de Petro no dañe los lazos EEUU-Colombia

En medio de la tensión entre Colombia y Estados Unidos, Rubio anunció que espera "trabajar cooperativamente" con el remplazo de Petro.

Marco-Rubio-AFP.jpg
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad