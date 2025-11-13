En vivo
Ataques contra narcolanchas en el Caribe son legales, dice Departamento de Justicia de EEUU

Los militares encargados de ejecutar las órdenes de ataque, que han dejado al menos 76 personas muertas, no corren riesgo de ser procesados, dijo el portavoz.

Dos muertos dejó nuevo ataque de EE.UU. a 'narcolancha'.jpg
Dos muertos dejó nuevo ataque de EE.UU. a 'narcolancha' //
Foto: X @SecWar
Por: AFP
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

