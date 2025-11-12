En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Despliegue en el Caribe busca presionar a Maduro, no invadir: coronel (r) de EE. UU.

Despliegue en el Caribe busca presionar a Maduro, no invadir: coronel (r) de EE. UU.

El coronel (r) Eric Rojo afirmó que el despliegue militar en el Caribe busca frenar el narcotráfico y presionar al régimen de Maduro, no preparar una invasión a Venezuela.

