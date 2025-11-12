En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno
Daniel Quintero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Llegada del portaaviones de EEUU al Caribe pone en el foco internacional a Venezuela

Llegada del portaaviones de EEUU al Caribe pone en el foco internacional a Venezuela

Mientras, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció un nuevo despliegue militar en todo el territorio con 200.000 militares para defenderse, de acuerdo a palabras del ministro de Defensa.

Portaviones-gerald-ford-2.jpg
Un avión de combate F-18E aterriza en el portaaviones USS Gerald R. Ford mientras navega en el Mar del Norte durante el ejercicio Neptune Strike 2025 de la OTAN, el 24 de septiembre de 2025.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad