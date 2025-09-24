Lavrov y Rubio se reúnen en Nueva York, según Ministerio de Exteriores ruso

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo estadounidense, Marco Rubio, se reunirán este miércoles en Nueva York al margen de los debates en la Asamblea general de la ONU, según informó la Cancillería rusa.

La reunión, programada para el mediodía en Nueva York (16.00 GMT), tendrá lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alentara a Ucrania a recuperar los territorios ocupados por el ejército ruso.

Según el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Vershinin, la agenda de la reunión será "amplia".

Lavrov y Rubio se reunieron por última vez el 10 de julio en Kuala-Lumpur en el marco de la cumbre de la ASEAN en Malasia.



Previamente, ambos diplomáticos se habían reunido en Riad el 18 de febrero para abordar la normalización de las relaciones bilaterales.

Este nuevo encuentro se producirá después de unas duras declaraciones del presidente estadounidense en las que Trump llamó a Rusia un "tigre de papel" y dijo que lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana".

El Kremlin replicó a ello que Rusia es un oso y no un tigre y "no hay osos de papel".

El propio Trump hizo estas declaraciones un mes y medio después de reunirse con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en Alaska en un intento de hallar una solución diplomática a la guerra en Ucrania.