Discurso explosivo de Petro en la ONU tensa la relación con Trump y EEUU: excanciller Murillo

El último discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU ha generado un fuerte debate diplomático. Sus palabras, cargadas de duras críticas hacia el expresidente estadounidense Donald Trump y hacia la política exterior de Washington, podrían tensar aún más las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, según advirtió el excanciller Luis Gilberto Murillo.

En entrevista con Recap Blu, Murillo calificó la intervención de Petro como “bastante explosiva” y advirtió que, aunque refleja frustraciones de un mandatario que está cerrando su periodo, puede tener efectos contraproducentes.

"Tensa mucho la relación con los Estados Unidos, porque se hace ahí todo un ejercicio de búsqueda de culpables. Creo que en un contexto de un ambiente internacional tan volátil, tan impredecible, ese tipo de afirmaciones pueden generar realmente un efecto contrario difícil para el manejo de de las relaciones internacionales y de la política exterior del país en este momento. Hay que tener mucha prudencia, hacer una diplomacia muy, muy inteligente, porque más que inclusive la reputación de los países o el que los países tengan la razón o no, lo que los países requieren es capacidad de maniobra, porque el ambiente internacional es muy convulso.

Durante su discurso, Petro comparó a Trump con Hitler, lo acusó de construir campos de concentración para migrantes, pidió un proceso penal en su contra y criticó las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe.



La importancia de la relación EE. UU. con Colombia

El excanciller Murillo recordó que la relación entre ambos países “trasciende a los gobiernos y los ciclos políticos” y que hay cerca de tres millones de colombianos en Estados Unidos.



"Colombia tiene que ser muy pragmático en el manejo de sus relaciones con Estados Unidos y sobre todo en un contexto internacional tan volátil", enfatizó.

En ese sentido, el excanciller destacó que la política exterior colombiana ha venido trabajando en cinco ejes fundamentales en la ONU: la búsqueda de paz en Gaza, la financiación climática y el canje de deuda por naturaleza, la reforma a la política de drogas, la atención a la migración y la reforma de Naciones Unidas.

"Entonces yo creo que un cierre llevaba a mantener esas líneas y hacer una especie de evaluación de en dónde estamos, qué se requiere y sobre todo un último punto que me faltaba era las reformas de Naciones Unidas, porque usted puede criticar con razón a Naciones Unidas, pero lo que se trata es de transformar para que realmente responda a los desafíos del momento global, del momento de la humanidad", comentó.

El excanciller Luis Gilberto Murillo Foto: AFP

Sobre las declaraciones de Petro defendiendo al régimen de Nicolás Maduro y negando que el Tren de Aragua sea una organización terrorista, Murillo insistió en que ese tipo de temas deben manejarse en escenarios de cooperación bilateral y no en declaraciones públicas.

"Pero una discusión pública sobre eso no tiene mucho sentido, porque allí hay que hacerlo con pruebas, con discusiones, algunas son de carácter técnico y también de las instituciones que pueden facilitar ese tipo de información y hay escenarios, por eso es muy importante disminuir las tensiones en la relación", puntualizó.

Finalmente, el excanciller confirmó su precandidatura a las elecciones del 2026 a través de firmas.