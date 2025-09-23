Delegación de Estados Unidos en la ONU se levantó durante inicio del discurso del presidente Petro

La delegación de Estados Unidos en el pleno de la ONU se levantó durante el inicio del discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Desde los primeros minutos, el mandatario colombiano lanzó fuertes críticas al Gobierno de Donald Trump por sus posturas en la operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, el medioambiente y la guerra en Gaza.

De hecho, una de las primeras pullas a su homólogo de Estados Unidos fue al decir que estaba realizando ese discurso como un "presidente descertificado por Trump", apropósito de la medida de ese Gobierno contra Colombia por su lucha contra la droga en el último año.

"Trump no solo que encarcela mujeres y niño, sino que permite que asesinen mujeres y niños en Gaza… este recinto es cómplice de un genocidio (...) La cocaína mataba 3.000 personas al año, hoy el fentanilo mata 100.000 veces más”, dijo el presidente Petro.



A continuación el video del momento exacto:

La decisión de abandonar el recinto por parte de Estados Unidos se suma a que en ese momento ya quedaban muy pocas delegaciones de los otros países escuchando los discursos de los presidentes, pues vale recordar que el mandatario Petro era uno de los últimos en la agenda de discursos en la Asamblea de la ONU de este martes.

La intervención del presidente Petro en Nueva York duró 39 minutos.