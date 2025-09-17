Partidos políticos rechazan declaraciones del presidente Petro tras descertificación

Un bloque de 11 partidos políticos emitió un comunicado conjunto en el que rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro en contra del Gobierno de Estados Unidos, luego de la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

Entre los firmantes se encuentran el Partido Conservador, Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, La U, Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno, Mira, Salvación Nacional, Liga de Gobernantes Anticorrupción y Colombia Justa. Según el documento, las afirmaciones del Ejecutivo colombiano no representan la posición del país y constituyen un agravio hacia una nación que ha respaldado durante décadas los esfuerzos de Colombia en la lucha contra las drogas.

Los partidos recalcaron su respeto hacia Estados Unidos y señalaron que la decisión de Washington no está dirigida contra las instituciones nacionales ni contra quienes han trabajado en este frente, sino como un cuestionamiento directo a la dirección política del actual Gobierno. “Es un fracaso en su responsabilidad”, sostiene el comunicado.

En esa línea, manifestaron su respaldo a la implementación de “medidas más severas y efectivas” contra el narcotráfico, entre ellas la interdicción y la erradicación de cultivos ilícitos. Para los partidos, resulta inaceptable que Colombia permita que los cultivos de droga se acerquen a las 300 mil hectáreas y que, ante la falta de acciones firmes, los grupos armados continúen fortaleciendo su poder territorial y económico.

Descertificación de Estados Unidos a Colombia Foto: AFP

El comunicado también hace énfasis en que la seguridad, la institucionalidad y la vida de los ciudadanos colombianos requieren decisiones firmes y un compromiso real, no solo con los colombianos, sino también frente a la comunidad internacional, que espera resultados claros en la lucha contra las drogas.

Publicidad

Con este pronunciamiento, las colectividades políticas reiteraron su disposición de asumir el compromiso de enfrentar el narcotráfico y los cultivos ilícitos, más allá de diferencias partidistas, en lo que consideran una prioridad nacional que no puede ser debilitada por choques diplomáticos ni por discursos que, según ellos, desvían el foco del verdadero problema.

