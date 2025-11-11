En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Estados Unidos incorpora su más poderoso portaviones a operativo contra narcotráfico en el Caribe

Estados Unidos incorpora su más poderoso portaviones a operativo contra narcotráfico en el Caribe

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos afirmó en un comunicado que el USS Gerald Ford, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, había entrado en la zona de responsabilidad del equipo, que abarca América Latina y el Caribe.

Portaviones-gerald-afp.jpg
(ARCHIVO) El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, se observa en el Mar del Norte durante el ejercicio Neptune Strike 2025 de la OTAN, el 24 de septiembre de 2025. El Pentágono anunció el 24 de octubre de 2025 el despliegue de un grupo de ataque de portaaviones para combatir a las organizaciones de narcotráfico en Latinoamérica, lo que representa un aumento significativo de la presencia militar estadounidense en la región. Estados Unidos lanzó una campaña militar a principios de septiembre contra embarcaciones presuntamente utilizadas para el contrabando de narcóticos, destruyendo al menos 10 buques en una serie de ataques.
afp
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

