Estados Unidos incorpora su más poderoso portaviones a operativo contra narcotráfico en el Caribe

El portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78), el buque insignia más avanzado de la Armada de Estados Unidos, fue desplegado en la jurisdicción del Comando Sur (SOUTHCOM) para reforzar las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, según confirmó USNI News.

El Ford, junto con el Ala Aérea Embarcada 8 y un grupo de escoltas, recibió la orden el 24 de octubre de cruzar desde el Mar Mediterráneo hacia el área de responsabilidad de SOUTHCOM. La nave cruzó el Estrecho de Gibraltar el 4 de noviembre, tras operar frente a la costa occidental de África.

El comandante de SOUTHCOM, almirante Alvin Holsey, aseguró que el movimiento responde a la necesidad de neutralizar amenazas que operan en la región.

“Mediante un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos preparados para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”, afirmó.



Refuerzo naval en la región

La escolta del Ford está integrada por los destructores de misiles guiados:

USS Bainbridge (DDG-96)

USS Mahan (DDG-72)

USS Winston Churchill (DDG-81)

El Bainbridge fue detectado la madrugada del martes frente a la costa de Puerto Rico, tras cruzar Gibraltar junto al portaaviones.

Otros navíos ya operan en el área bajo SOUTHCOM, entre ellos:

USS Stockdale (DDG-106)

USS Gravely (DDG-107)

USS Lake Erie (CG-70)

USS Iwo Jima (LHD-7)

USS Fort Lauderdale (LPD-28)

USS San Antonio (LPD-17)

Estas unidades navegan junto al Grupo Anfibio Listo Iwo Jima y la 22ª Fuerza Expedicionaria de Marines. En contraste, otras embarcaciones se habrían retirado de la zona, como el buque de combate litoral USS Wichita (LCS-13), el destructor USS Jason Dunham (DDG-109) y el submarino de ataque USS Newport News (SSN-750).



Campaña antidrogas

El despliegue ocurre en medio de una intensa campaña contra presuntos grupos narcotraficantes en el Caribe y en el Pacífico. Hasta la mañana del martes, el Pentágono había informado de 19 ataques que dejaron 76 personas muertas, presuntas integrantes de organizaciones criminales transnacionales.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, señaló que la expansión militar tiene como fin aumentar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir actividades ilícitas.

“Estas fuerzas mejorarán y ampliarán las capacidades existentes para interrumpir el narcotráfico y debilitar o desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, indicó Parnell en un comunicado difundido por la Cuarta Flota.Con este movimiento, Washington reafirma su postura de fortalecer su presencia marítima para combatir redes ilegales que operan en el hemisferio occidental.