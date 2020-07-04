En vivo
CRC
EEUU - Venezuela
Crisis de gas
Selección Colombia

Blu Radio  / Yuri Buenaventura

Yuri Buenaventura

  • Yuri Buenaventura
    Yuri Buenaventura
    Foto: Blu Radio
    Entretenimiento

    "Me puse el nombre de Buenaventura en la frente": Yuri Buenaventura

    se refirió a su vínculo con Buenaventura, la influencia de la salsa urbana, las desigualdades del Pacífico colombiano y el amor hacia su madre, a quien dedicó emotivas palabras y una canción cargada de gratitud.

  • crea sonidos foto twiiter.jpg
    Crea Sonidos
    Foto: Twitter @CreaSonidos
    Sociedad

    Crea Sonidos, el proyecto musical que vibra talento y música colombiana

    En su segunda edición fueron reconocidos 100 ganadores.

  • 305122_BLU Radio. German Vargas Lleras / Foto: Twitter German Vargas Lleras
    BLU Radio. German Vargas Lleras / Foto: Twitter German Vargas Lleras
    Presidenciales

    Germán Vargas Lleras niega que quiera ser candidato a la Presidencia

    El uso de la canción 'El Guerrero' en el video de Vargas Lleras generó controversia con la familia de Luis Carlos Galán.

  • 362530_german_vargas_lleras_foto_blu_radio_0.jpg
    Germán Vargas Lleras.
    Foto: Blu Radio.
    Presidenciales

    El video de Vargas Lleras que generó especulaciones sobre su lanzamiento de campaña presidencial

    Un video del partido Cambio Radical, con el ex vicepresidente como protagonista, puso sobre la mesa la posibilidad de que se está preparando para el lanzamiento de su candidatura.

  • 295881_BLU Radio. Yuri Buenaventura / Foto: BLU Radio
    BLU Radio. Yuri Buenaventura / Foto: BLU Radio
    Pacífico

    ‘Crea sonidos Pacífico’: el proyecto que lidera Yuri Buenaventura para impulsar talentos musicales

    Yuri Buenaventura contó que los artistas van a ser recibidos en la sociedad de autores y compositores de Francia, gracias a un convenio con la cadena TF1.

  • 369775_cabina_blu_radio-1024-x-1024_1_0_0_0_0_1_0_0_0_0_0.jpg
    cabina_blu_radio-1024-x-1024_1_0_0_0_0_1_0_0_0_0_0.jpg
    Sociedad

    4 de julio de 2020 – La Tardeada BLU, programa completo

    Un espacio para divertirse, conversar y pasarla bien.

  • 351475_Fotos: Tomadas de Instagram de Herencia de Timbiquí / La Pacifican Power / Yuri Buenaventura
    Fotos: Tomadas de Instagram de Herencia de Timbiquí / La Pacifican Power / Yuri Buenaventura
    Sociedad

    Yuri Buenaventura reunió a los ‘cracks’ del Pacífico para cantar en la Feria de Cali

    Se trata de una serie de conciertos en el teatro Calima donde se reunirá con artistas como Herencia de Timbiquí, Esteban Copete y la Pacifican Power.

  • 350253_BLU Radio. Viva la Música Festival / Foto: Viva la Música Festival
    BLU Radio. Viva la Música Festival / Foto: Viva la Música Festival
    Cultura

    Yuri Buenaventura presenta el Viva la Música Festival con la cultura como protagonista

    El evento busca darle un espacio especial a la cultura pacífica durante la Feria de Cali.

  • 295881_BLU Radio. Yuri Buenaventura / Foto: BLU Radio
    BLU Radio. Yuri Buenaventura / Foto: BLU Radio
    Sociedad

    La historia de amor de los padres de Yuri Buenaventura, una exmonja y un exsacerdote

    Escuche la entrevista en Mesa Blu con el cantante colombiano de salsa.

  • 321065_Foto BLU Radio
    Foto BLU Radio
    Sociedad

    “Mi papá fue jesuita y mi mamá monja de claustro”: Yuri Buenaventura

    El cantante habló de su nuevo trabajo musical en el que cuenta con la participación de artistas a nivel mundial.

