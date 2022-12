Yuri Buenaventura presenta el Viva la Música Festival con la cultura como protagonista

Además de las actividades que cada año se disfrutan en la Feria de Cali, este año el cantante Yuri Buenaventura presentará el Viva la Música Festival, un evento que busca darle un espacio especial a la cultura del Pacífico colombiano.

Durante la Feria de Cali, del 26 al 30 de diciembre, Yuri Buenaventura hará parte del equipo del Viva la Música Festival, en el teatro Calima de la capital del Valle del Cauca, evento en el que se presentarán distintas agrupaciones musicales y cantantes del Pacífico colombiano.

Buenaventura, que actualmente vive en Francia, llega a la Feria de Cali promoviendo su festival, con el objetivo de darle más opciones a los turistas y ciudadanos de la capital mundial de la salsa de conocer más de la cultura del Pacífico.

El cantante colombiano confesó que, para él, la salsa y la cultura sirven para ayudar a unir a los colombianos en medio de la problemática que vive el país en los últimos días, por las manifestaciones y protestas que se han presentado en la mayoría de ciudades.

“La salsa tiene de todas las etnias. Esa conectividad de las etnias es el sonido del proceso social de integración, no puede estar todo por su lado, debemos trabajar en función para decirle al mundo que la ciudad espera con los brazos abiertos a toda la humanidad que venga a gozarse la feria”, comentó.

Escuche aquí la entrevista completa de Yuri Buenaventura en Mesa BLU:

