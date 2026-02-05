Los premios que condecoran lo mejor del fútbol colombiano del 2025; votan los futbolistas

Este jueves el fútbol colombiano vive una de sus noches más simbólicas con la gala organizada por Acolfutpro, un evento que pone en el centro a los protagonistas: los futbolistas. En esta edición, la ceremonia no solo reconoce a los mejores del año, sino que lo hace bajo un principio que la distingue de otros premios: los ganadores son elegidos exclusivamente por votación de los propios jugadores profesionales del país.

Así lo explicó Carlos González Puche, director de Acolfutpro, quien detalló en Blog Deportivo que el modelo de votación replica el esquema histórico de la FIFPRO a nivel mundial. Tras finalizar la temporada, en diciembre se envían los formularios a los futbolistas para que elijan a los mejores de cada posición, al mejor jugador, la mejor futbolista, el mejor técnico, el árbitro más destacado y el once ideal tanto del fútbol masculino como femenino. La depuración de votos se completa en enero, una vez iniciadas las pretemporadas.

Uno de los aspectos más valorados de estos premios es que no intervienen hinchas, periodistas ni dirigentes. “Aquí solo votan los futbolistas”, subrayó González Puche, resaltando que incluso el mejor entrenador del año es elegido por quienes lo enfrentan o trabajan bajo su mando. Una dinámica que, según el dirigente, fortalece la legitimidad del reconocimiento y refleja el respeto entre colegas dentro del campo de juego.

Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe Foto: Santa Fe

Homenaje a Reinaldo Rueda

La gala también incluye homenajes especiales, entre ellos a Reinaldo Rueda, además de reconocimientos a futbolistas activos, glorias del balompié nacional y figuras del ascenso. Para Acolfutpro, el evento no solo celebra el rendimiento deportivo, sino que dignifica la profesión del futbolista, destacando su rol como base de toda la industria del fútbol.



Más allá de los trofeos, la asociación aprovechó el espacio para visibilizar su trabajo fuera de las canchas. González Puche reveló que actualmente 128 futbolistas, hombres y mujeres, estudian carreras profesionales gracias al apoyo de Acolfutpro, en alianza con la UNAD. Desde administración deportiva hasta derecho y contaduría, el objetivo es preparar a los jugadores para el día después del retiro.

Al finalizar este jueves, 5 de febrero, se conocerán los ganadores de estos premios del fútbol colombiano.