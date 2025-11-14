Contundente respuesta de Acolfutpro a decisión de MinTrabajo: "No tiene ninguna transcendencia"

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un comunicado informando que un juzgado ordenó la eliminación del registro sindical de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). Sin embargo, su director, Carlos González Puche, aseguró en Blog Deportivo que la decisión “no tiene ninguna trascendencia” y que la organización seguirá funcionando con total normalidad.

El comunicado de la FCF, titulado “Juzgado ordena la cancelación de registro sindical de Acolfutpro”, señala que el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá habría ordenado la eliminación del registro dentro de un proceso de disolución y liquidación. No obstante, González Puche recordó que esta determinación había sido emitida desde el 30 de enero por el Tribunal Superior de Bogotá, por lo que considera que su difusión actual responde a un intento de presión tras las recientes protestas de los jugadores.

Protesta de futbolista en la Liga BetPlay // Fotos: WinSports

Según el vocero de los futbolistas, la decisión judicial no afecta la operatividad de la asociación ni su legitimidad para defender los derechos laborales de los jugadores.

"La asociación mantiene su condición jurídica y sus opciones legales”, afirmó. Insistió en que, aun con la cancelación del registro sindical, Acolfutpro puede continuar negociando y representando a los futbolistas como lo ha hecho durante más de dos décadas.



“Si esto se decidió en enero, ¿por qué el 29 nos sentamos en el Ministerio de Trabajo a suscribir un acuerdo colectivo?”, agregó González Puche, afirmando que la asociación sigue siendo reconocida por las autoridades laborales.

Frente al clima de confrontación entre dirigentes y jugadores, González Puche aseguró que el propósito de Acolfutpro es avanzar hacia la paz laboral del fútbol colombiano. Sin embargo, señaló que algunos directivos y periodistas “no admiten protestas” ni comprenden la legitimidad de las demandas de los futbolistas.

“Necesitamos un fútbol fortalecido, que no esté al servicio de una sola parte”, concluyó el dirigente.