¿Por qué protestaron futbolistas antes del inicio de la fecha 20 de la Liga BetPlay?

Un momento curioso se vivió previo al inicio de los partidos de la fecha 20 de la Liga BetPlay este 13 de noviembre. Se esperaba que iniciara a las 7:00 de la noche en punto, pero comenzó cinco minutos después por una protesta por parte de todos los futbolistas en todos los estadios en donde se iba a disputar la jornada.



¿Por qué protestaron jugadores en la Liga BetPlay?

Ellos quedaron sentados en la cancha por unos minutos, esto como forma de protesta por incumplimiento de la Dimayor y la FCF en no querer firmar el acuerdo laboral, que se ha dado entre los últimos días, incluso, con el Ministerio del Deporte de por medio.

“Informamos que el acto de protesta pacífica, que todos vieron en directo, en el marco de la fecha 20 de la Liga BetPlay, fue una manifestación de inconformidad de los futbolistas profesionales ante el incumplimiento de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, que el pasado 6 de noviembre decidieron no firmar el acuerdo laboral consensuado desde el 29 de septiembre con ACOLFUTPRO”, explicaron en un comunicado.

Dijeron que “fue algo pacífico” y buscan que se lleguen a acuerdos en donde se lleguen a avances concretos en las condiciones laborales, tal como se ha mencionado también por parte del Ministerio del Trabajo.

“Desde ACOLFUTPRO respaldamos este acto de protesta, realizado con respeto, firmeza y convicción y hacemos un llamado a los dirigentes del fútbol colombiano para que honren el acuerdo construido de manera conjunta. Respetar a los futbolistas es respetar el juego”, puntualizaron.



Los jugadores se quedaron sentados/quietos a modo de protesta en el arranque de los juegos pendientes en la fecha 20 del FPC. pic.twitter.com/fwoI3OUIJi — Deybi León (@dleondeportes) November 14, 2025

¿Cuál es la razón de las protestas?

El objetivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) en los últimos meses ha buscado dar condiciones laborales a los deportistas, que, desde algunos equipos, se ha incumplido por algunas partes y se ha dado una fuerte negativa en querer llegar a un acuerdo por parte de la Dimayor y la FCF.

"Venimos desde el 9 de abril adelantando un proceso de negociación con el Ministerio, con la mediación del Ministerio, producto de una queja ante la OIT y allí se sentaron los representantes de la Dimayor y la Federación. El proceso terminó el 25 de febrero y levantamos un acta donde se incluyeron los acuerdos y los desacuerdos; sobre el pliego llegamos a tres acuerdos, pero sobre nueve temas del pliego no llegamos a acuerdos", dijo en su momento Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Acolfutpro // Foto: Acolfutpro