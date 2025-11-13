Liga BetPlay HOY: vea online y gratis todos los partidos de la última fecha

Noche de miles de emociones para los hinchas del fútbol profesional colombiano con la definición del todos contra todos de este segundo semestre del 2025. La fecha 20 confirmará cuáles serán los ocho clubes que clasificarán a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

Liga BetPlay // Foto: AFP

Estos son los partidos de la fecha 20 de la Liga BetPlay

Llaneros vs. Envigado.

Santa Fe vs. Alianza F.C.

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima.

Independiente Medellín vs. América de Cali.

Unión Magdalena vs. Fortaleza.

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga.

Deportivo Cali vs. Once Caldas.

Junio de Barranquilla vs. Atlético Nacional.

¿Dónde ver y a qué los partidos de la Liga BetPlay HOY gratis?

Todos los partidos de este jueves, 13 de noviembre, de la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II se disputarán al mismo tiempo y se disputarán desde las 7:00 de la noche, esto para que las emociones estén al mil hasta el último momento.

Para seguir de cerca las emociones de esta última fecha lo podrá hacer EN VIVO, online y gratis gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que, tanto en la señal de 89.9 FM como por el canal de YouTube, tendrá toda la definición de los clasificados a cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Clasificación Liga BetPlay 2025: así va la lucha en la tabla

Independiente Medellín (37 puntos). Atlético Nacional (37 puntos). Atlético Bucaramanga (37 puntos). Deportes Tolima (35 puntos). Fortaleza (35 puntos). Junior de Barranquilla (32 puntos). América de Cali (29 puntos). Alianza F.C (29 puntos). Independiente Santa Fe (28 puntos). Águilas Doradas (27 puntos).

¿Cuándo y a qué hora se hará el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

Poco después de que termine la fecha 20, es decir, pasadas las 9:00 de la noche de este 13 de noviembre, se vivirá el sorteo de los cuadrangulares finales y se podrá ver en la señal de Win Sports. Al igual que se conocerá la primera fecha y el día en que se llevaría a cabo ese primer encuentro.

