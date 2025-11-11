A esta hora y día se llevará a cabo el sorteo de cuadrangulares la Liga BetPlay

Publicidad
Falta poco para que inicie la recta final de la Liga BetPlay 2025-II, pero ante se llevará a cabo la fecha 20 para definir a los ocho clasificados a los cuadrangulares finales que buscarán bordar la anhelada estrella de Navidad en diciembre.
Es por eso que, a través de un comunicado, la Dimayor confirmó la hora y día en que se llevará a cabo el sorteo de la Liga BetPlay: “Los invitamos a seguir la transmisión y conocer cómo quedarán conformados los grupos, así como el camino que recorrerán los equipos en busca del título del segundo semestre del FPC”, indicaron.
De acuerdo con la Dimayor, esto se llevará a cabo el próximo jueves, 13 de noviembre, a las 9:15 de la noche, poco después de que terminen todos los partidos de la fecha 20 y se conozcan los ochos clasificados de la Liga.
Cabe recordar que, igual que el semestre anterior, los dos primeros serán cabezas de serie y tendrán de su lado el famoso “punto invisible”, que les dará una ventaja de desempate en caso de presentarse el escenario en el desarrollo de los seis partidos que se disputan durante los cuadrangulares.
Debido a que el fin de semana del 15 y 16 de noviembre se definirá la segunda semifinal de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y América de Cali, se espera que los cuadrangulares comiencen la semana del 17- 21 de noviembre y vayan hasta la mitad de diciembre.