A esta hora y día se llevará a cabo el sorteo de cuadrangulares la Liga BetPlay

Falta poco para que inicie la recta final de la Liga BetPlay 2025-II, pero ante se llevará a cabo la fecha 20 para definir a los ocho clasificados a los cuadrangulares finales que buscarán bordar la anhelada estrella de Navidad en diciembre.

Es por eso que, a través de un comunicado, la Dimayor confirmó la hora y día en que se llevará a cabo el sorteo de la Liga BetPlay: “Los invitamos a seguir la transmisión y conocer cómo quedarán conformados los grupos, así como el camino que recorrerán los equipos en busca del título del segundo semestre del FPC”, indicaron.

Liga BetPlay // Foto: AFP

Sorteo Liga BetPlay 2025-II: hora y día en que se realizará

De acuerdo con la Dimayor, esto se llevará a cabo el próximo jueves, 13 de noviembre, a las 9:15 de la noche, poco después de que terminen todos los partidos de la fecha 20 y se conozcan los ochos clasificados de la Liga.

Cabe recordar que, igual que el semestre anterior, los dos primeros serán cabezas de serie y tendrán de su lado el famoso “punto invisible”, que les dará una ventaja de desempate en caso de presentarse el escenario en el desarrollo de los seis partidos que se disputan durante los cuadrangulares.



Trofeo Liga BetPlay AFP

¿Cuáles son los partidos de la fecha 20 de la Liga BetPlay?

La Equidad vs. Deportivo Pereira.

Boyacá Chicó vs. Millonarios.

Llaneros vs. Envigado.

Independiente Santa Fe vs. Alianza F.C.

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima.

Deportivo Independiente Medellín vs. América de Cali.

Unión Magdalena vs. Fortaleza.

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga.

Deportivo Cali vs. Once Caldas.

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional.

¿Cuándo comenzarán los cuadrangulares finales?

Debido a que el fin de semana del 15 y 16 de noviembre se definirá la segunda semifinal de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y América de Cali, se espera que los cuadrangulares comiencen la semana del 17- 21 de noviembre y vayan hasta la mitad de diciembre.

