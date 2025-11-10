Dos figuras de Atlético Nacional se perderán último duelo de la Liga BetPlay

El todos contra todos de la Liga BetPlay entró en su recta final y los equipos disputan sus últimas oportunidades para meterse entre los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales, donde se definirá quién luchará por la llamada estrella de Navidad del fútbol profesional colombiano. Entre los protagonistas aparece Atlético Nacional, que actualmente se ubica en la segunda posición de la tabla y mantiene una alta probabilidad de asegurar el codiciado punto invisible, ventaja que podría resultar decisiva en la fase definitiva del campeonato.

El cuadro verdolaga viajará a Barranquilla para visitar al Junior en la última jornada de la Liga BetPlay con el objetivo de sumar los puntos que necesitas y quedarse en los primeros dos lugares del todos contra todos, así asegurar el codiciado punto invisible del fútbol profesional colombiano. Sin embargo, ad-portas de llevarse a cabo este duelo en la ‘arenosa’, el club confirmó que dos de sus figuras no viajarán a Barranquilla y serán baja crucial para este choque final con el cuadro tiburón.

Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Dos figuras de Atlético Nacional serán ausencia vs. Junior

A través del equipo de comunicaciones, Atlético Nacional confirmó que Jorman Campuzano y William Tesillo no viajarán con el equipo a la capital del Atlántico, pero, por fortuna, no tiene nada que ver algún tipo de molestia que pueda afectar su rendimiento de cara a los cuadrangulares finales, sino el objetivo es que queden limpios de cualquier sanción disciplinaria ya que vs. Águilas Doradas alcanzaron su quinta amarilla.

“Candido, Tesillo y Jorman no viajarán a Barranquilla. Ajustaron su 5 amarilla, pagarán sanción vs Junior para comenzar cuadrangulares en 0”, comunicaron, por lo tanto, estos tres futbolistas no enfrentarán al cuadro barranquillero, incluyendo a David Ospina, quien estará con la Selección Colombia.



Jorman Campuzano y William Tesillo // Fotos: Atlético Nacional

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Atlético Nacional vs. Junior?

Este último duelo del todos contra todos de la Liga BetPlay se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre de 2025. Desde las 7:00 de la noche, la pelota correrá en el estadio Metropolitano de Barranquilla entre verdolagas y tiburones.