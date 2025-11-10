En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Dos figuras de Atlético Nacional se perderán último duelo de la Liga BetPlay

Dos figuras de Atlético Nacional se perderán último duelo de la Liga BetPlay

Ambos son pieza clave en el esquema de Diego Arias, pero la razón por la cual quedaron por fuera de la convocatoria terminó sorprendiendo a los hinchas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad