¡Histórico! Puerto Antioquia inició operaciones comerciales en la subregión del Urabá

Sin un acto protocolario como todos esperaban, Puerto Antioquia informó que entró en operaciones en un hito histórico para la subregión del Urabá y el comercio exterior colombiano. El proyecto cuenta con un muelle marítimo de 1.349 metros de longitud y tiene cinco posiciones de atraque para los buques.

Según confirmaron desde Puerto Antioquia, tiene un calado operativo de 16,5 metros para embarcaciones tipo New Panamax y una plataforma cercana a 40 hectáreas. La infraestructura alberga patios de contenedores, bodegas refrigeradas y áreas para los graneles.

#Video Sin acto protocolario, Puerto Antioquia @nuestropuerto inició operaciones en #Urabá. Esta obra tiene un muelle marítimo de 1.340 metros de longitud y 5 posiciones de atraque, una capacidad inicial cercana a 7 millones de toneladas al año y puede recibir buques New Panamax pic.twitter.com/ZatjR1a6MU — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 5, 2026

El nuevo puerto en el departamento de Antioquia tiene una capacidad inicial cercana a los siete millones de toneladas anuales y tendrá la posibilidad de expandirse de acuerdo a la demanda, ya que, por ejemplo, hay una reducción del 47 % en la distancia a Medellín respecto a otros puertos de la región.

Además, Puerto Antioquia tendrá integrando un sistemas de control de accesos, monitoreo permanente, trazabilidad digital y escáneres de inspección para contenedores y carga, modelo se apoya en un trabajo articulado con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, la DIAN, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, la DIMAR y el INVIMA.



Se espera que con el inicio de operaciones, el proyecto impulse una economía regional diversa, promoviendo oportunidades en sectores como el turismo, el comercio, la cultura y los servicios del Urabá antioqueño.

Finalmente, con el inicio de operaciones comerciales, esta zona del departamento se posiciona como un punto estratégico para el comercio exterior colombiano, pues abre nuevas rutas para el desarrollo económico.