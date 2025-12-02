En vivo
Blu Radio  / Salud  / Deuda de la Nueva EPS deja sin red hospitalaria a más de 110.000 afiliados en Manizales

Deuda de la Nueva EPS deja sin red hospitalaria a más de 110.000 afiliados en Manizales

Ya son tres los centros hospitalarios que han cerrado sus puertas en la capital caldense, manteniendo solo atención a las urgencias vitales.

