Deuda de la Nueva EPS deja sin red hospitalaria a más de 110.000 afiliados en Manizales

La crisis entre la Nueva EPS y la red hospitalaria de Manizales se agudizó. Ya son tres los centros asistenciales que cerraron todos los servicios a los afiliados de esta aseguradora, con excepción de las urgencias vitales: Avidanti, el SES Hospital de Caldas y ahora Santa Sofía.

Carlos Alberto Piedrahíta, gerente del Hospital Santa Sofía, confirmó que la deuda acumulada de la Nueva EPS con la institución asciende a 24.000 millones de pesos, mientras que la última propuesta de pago apenas llegó a 136 millones, una cifra que no le permite al hospital cubrir, ni de lejos, sus obligaciones operativas.

El directivo fue claro: la Nueva EPS es su principal contratista y la falta de flujo de recursos deja al hospital sin punto de equilibrio financiero, lo que obliga a suspender servicios para evitar un colapso operativo mayor.

La decisión golpea de lleno a los 408.273 usuarios que tiene la Nueva EPS en Caldas, de los cuales 110.116 están en Manizales. Estos afiliados quedaron sin red hospitalaria funcional en la capital caldense, dependiendo únicamente de la atención en emergencias que, por ley, no puede negarse.



La situación tensiona aún más un sistema de salud ya desgastado, en el que los hospitales reclaman pago oportuno y las EPS, sin liquidez, dejan a la población atrapada en medio de la disputa.