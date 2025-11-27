En vivo
Crisis en red privada de clínicas en Santander por deudas de Nueva EPS; alerta amarilla

La Clínica Foscal y La Magdalena lanzan un SOS para que Nueva EPS pague sus deudas y permita la operación normal de los centros médicos.

EPS acumulan un patrimonio negativo de $11,4 billones, según informe de Así vamos en salud
Foto: Así Vamos en Salud
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

