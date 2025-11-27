Crisis en red privada de clínicas en Santander por deudas de Nueva EPS; alerta amarilla

La Clínica Foscal prendió las alarmas por la crítica situación financiera que enfrenta debido a la millonaria deuda acumulada por la Nueva EPS, que asciende a $420.000 millones de pesos.

A través de una circular enviada al interventor de la EPS, la institución médica advirtió que, sin un flujo mínimo de recursos, no será posible garantizar la continuidad de los servicios para miles de usuarios en Santander y otros que son remitidos desde el Cesar, Norte de Santander, Arauca y Casanare.

“Estamos llegando a unos niveles de deuda muy altos y necesitamos flujos de caja. Si facturamos $70.000 millones y nos giran $20.000 millones, no somos capaces de sostenernos. No hemos cerrado servicios, pero solo podremos continuar si llegan los recursos necesarios”, indicó Jorge León, médico de la Foscal.

El director también aseguró que la clínica no busca confrontar al Gobierno ni generar alarma social, pero insistió en la urgencia de que se garanticen giros mensuales de mínimo $60.000 a $70.000 millones para sostener la operación y mantener la atención de alta complejidad que hoy presta a usuarios de seis departamentos.



Otra situación crítica se vive en Barrancabermeja, donde la Alcaldía declaró la alerta amarilla en la red hospitalaria por sobreocupación de camas y la suspensión de varios servicios médicos de la clínica La Magdalena, debido a una deuda de 30.000 millones de pesos de la Nueva EPS con ese centro médico.

“Debimos suspender los servicios para la Nueva EPS por la falta de pago, las poblaciones más vulnerables se han visto muy afectados por la no prestación de las especialidades”, señaló Karen Sarmiento, directora de la Clínica La Magdalena.

De igual manera, el agente interventor del Hospital Regional del Magdalena Medio notificó que los servicios de urgencias, medicina interna y observación presentan niveles de ocupación por encima de su capacidad operativa, lo que ha obligado a ubicar pacientes en espacios no adecuados e incluso en sillas plásticas, como lo ha denunciado la ciudadanía a través del Sistema de Atención al Usuario.

Frente a este panorama, la Secretaría Distrital de Salud anunció la reorganización temporal de la red asistencial, priorizando el uso de la capacidad instalada disponible en otras instituciones del municipio. El plan contempla que la Clínica La Magdalena recibirá a los pacientes afiliados a Famisanar y Sanitas, especialmente aquellos cuyo estado requiera atención inmediata y que puedan ser manejados dentro de la oferta de servicios de esta IPS.