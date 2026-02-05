Capturan en Villeta a mujer que drogaba a hombres para robarlos: "Me descuidé"

En el municipio de Villeta, Cundinamarca, fue capturada una mujer de 48 años que drogaba a hombres para luego robarlos.

La mujer aprovechaba para acercarse a hombres en lugares concurridos, los convencía de tomar licor y, sin que se dieran cuenta, les disolvía un poderoso sedante en la bebida para someterlos, robarles dinero y todos los objetos de valor que llevaran.

Una de las víctimas relató que fue abordado por dos mujeres que se ganaron su confianza mientras compartían bebidas. “En un momento me descuidé y me pusieron una sustancia en la cerveza que me hizo sentir mareado y desorientado. Cuando reaccionó, ya no tenía el celular y una cantidad de dinero de un millón de pesos”, manifestó.

El coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, explicó que este medicamento solo debe ser suministrado bajo fórmula médica, ya que su uso indebido representa un grave riesgo para la salud. Posteriormente, en la estación de Policía de Villeta y mediante un registro realizado por personal femenino, se logró recuperar parte del dinero hurtado y un celular.



El ciudadano agradeció la rápida acción de la Policía Nacional y recomendó no aceptar bebidas de personas desconocidas. Además, fue trasladado a un centro hospitalario donde recibió atención médica y, según el personal de salud que lo atendió, la sustancia suministrada pudo causarle graves daños e incluso la muerte.

“Gracias a la información brindada por el afectado, fue posible identificar en el parque principal a una de las mujeres involucradas. Mediante el registro a persona se logró ubicar el celular de la víctima, uno de los principales elementos materiales probatorios”, indicó el coronel Mauricio Herrera.

La Policía Nacional reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho sospechoso y a mantener precaución frente a personas desconocidas, especialmente en establecimientos nocturnos.