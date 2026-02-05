En vivo
Cundinamarca  / Capturan en Villeta a mujer que drogaba a hombres para robarlos: "Me descuidé"

Capturan en Villeta a mujer que drogaba a hombres para robarlos: "Me descuidé"

Una mujer fue capturada en Villeta tras drogar a hombres en bares con sedantes para robarlos. Una víctima denunció y permitió recuperar dinero y un celular.

