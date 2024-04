Intento de feminicidio en Villeta: duro relato de mujer atacada con destornillador; "La voy a matar"

Valentina Vásquez Komman, víctima de un brutal intento de feminicidio en Villeta, compartió su traumática experiencia en una entrevista exclusiva con Noticias Caracol Ahora.La valiente mujer relató cómo logró salvar su vida luego de ser atacada por un hombre con un palo y un destornillador.

Me golpeó con puños y con piedras. Intenté pararme porque lo bloqueé con una patada, entonces comienza a empujarme para descender la montaña Contó Valentina.

Y agregó, “Me dejé caer, cuando caí, él se me fue encima a intentar golpearme, yo lo que hice fue meter las piernas, empujarlo y él se resbaló montaña abajo. Lo que hice fue escalar, escalar y salir corriendo. Llamé (en el celular), la última llamada que tenía era del papá de mi hijo y logré llamar por videollamada y le dije 'llame a la policía me están matando'”.

El incidente ocurrió en el municipio de Villeta, en Cundinamarca, donde Valentina fue abordada por un hombre, quien, sin mediar palabra, la agredió violentamente con diferentes objetos contundentes. Gracias a su conocimiento en artes marciales, Valentina logró defenderse y escapar del agresor, quien ahora es buscado por las autoridades.

Intento de feminicidio

Su hermana, Daniela Vásquez, denunció el caso a través de las redes sociales y exigió que este intento de feminicidio no quede impune. Además contó los detalles de lo sucedido y mencionó que la víctima no fue auxiliada por los ciudadanos que pasaron por la zona y que fueron alertados por los gritos de Valentina.

Publicidad

"El agresor se le acerca con un palo grueso, ella lo saluda y el tipo lo primero que hace es decirle que quiere matarla y le pega en la cabeza con el palo y la bota por una zanja", publicó.

El repudiable hecho ha causado consternación en la comunidad de Villeta. Valentina Vásquez, afortunadamente, logró sobrevivir al ataque mientras realizaba ejercicio en el Alto de la Cruz del municipio.

Publicidad

Las autoridades policiales han desplegado drones para buscar al agresor, quien sigue prófugo de la justicia. Valentina, quien estuvo al borde de la muerte, recuerda cómo el hombre le amenazó de muerte en el momento del ataque, que tuvo lugar ayer a las 6:30 de la mañana, cuando Valentina se disponía a hacer deporte.

Después de enfrentar esta terrible situación, Valentina confirma que no se trató de un acto de robo, ya que el agresor fue explícito en sus intenciones: "'Me enviaron a matarla, la tengo que matar'. Yo le dije, déjeme ir. Me dijo 'corra porque la voy a matar'".

Después de sobrevivir a este aterrador encuentro, Valentina recibió ayuda de los oficiales de policía, quienes la trasladaron en una ambulancia al lugar para recibir atención médica en el centro de salud más cercano. Este trágico incidente destacó la urgencia de abordar la violencia de género en todas sus formas y garantizar la protección de las mujeres en Colombia.