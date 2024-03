Se conocen macabros detalles del feminicidio de Laury Guzmán: “Fue abusada y estrangulada”

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía ha revelado escalofriantes detalles sobre el feminicidio de Laury Yisel Guzmán Becerra, la joven de apenas 21 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado, en junio del año pasado, en un apartamento de la carrera 18 con calle 33 del centro de Bucaramanga.

El presunto feminicidio, que conmocionó a la ciudad, ocurrió el 26 de junio del 2023, cuandoel cuerpo sin vida de Laury Guzmán fue hallado en la habitación de Jonathan David Montes, su expareja sentimental. Durante la audiencia, el fiscal especializado esclareció los minutos previos al atroz crimen, así como las posibles causas que desencadenaron el hecho.

Según el dictamen forense presentado, Laury Guzmán fue sometida a diferentes vejámenes, golpeada, amordazada y estrangulada.

El fiscal del caso reveló los resultados de la autopsia, señalando signos de trauma en diversas partes del cuerpo de la víctima, destacando la asfixia mecánica por estrangulamiento como causa de su muerte.

“Asfixia mecánica por estrangulamiento, extensas áreas de hemorragia, signos de inmovilización, se halló como indicativo de inmovilización de Laury signos de defensa como lo fue la fractura de uña artificial. Por ello, Medicina Legal concluyó que la autopsia reveló signos de trauma en la cara, extremidades, tórax y espalda”, relató el fiscal.

Las motivaciones que llevaron al hombre a cometer el presunto feminicidio estarían relacionadas en los celos y la obsesión que albergaba hacia su pareja.

"Usted primero la maltrató, la inmovilizó, la golpeó, y finalmente la asfixió", acusó el fiscal durante la audiencia, señalando que la muerte de Laury pudo haber sido precedida por un abuso sexual seguido de una brutal agresión física.

De acuerdo con los testimonios de personas cercanas a la mujer, Laury Guzmán era víctima de una constante violencia psicológica por parte de Montes, quien, según se ha afirmado, la celaba “porque era una mujer atractiva”.

“La intención no es otra cosa que el dolor y lo que motivó a quitarle la vida a una mujer de escasos 21 años. Un carácter dominante, si no es para mí no es para nadie, yo no la comparto, por eso la mato”, indicó el fiscal.

El presunto feminicida, identificado como Jonathan David Montes Arrieta, ha sido imputado por el delito de feminicidio agravado. En los videos de seguridad presentados durante la audiencia, se observa el ingreso de ambos al apartamento y, al día siguiente, la salida de Montes sin la presencia de Laury, quien luego fue encontrada sin vida.

El hombre no aceptó cargos.

