Comunidad en Cali exige justicia por presunto feminicidio de Catalina Agudelo

Indignación ha surgido en la zona de ladera de Cali debido a lo que parece ser un nuevo caso de feminicidio en la ciudad. El incidente tuvo lugar en el barrio Terrón Colorado, donde Catalina Agudelo, una joven de 22 años, fue encontrada sin vida en su domicilio, con signos de golpes en su cuerpo y rastros de sangre.

"Se halla el cuerpo sin vida de esta mujer, que presenta una herida abierta en la cabeza. Su madre, al no lograr comunicarse con ella desde la noche anterior, la buscó en su hogar y fue quien encontró el cuerpo", explicó el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali.

Según la familia de la víctima, el responsable del fallecimiento de Catalina sería su pareja sentimental, quien levantó sospechas al descubrir el cuerpo sin vida.

"Cuando él llegó, ni siquiera nadie le había preguntado nada y ya venía con las manos arriba diciendo 'yo no hice nada', cuando supuestamente, si no estaba en la casa, no debería saber lo que estaba sucediendo. Llegó diciendo que no tenía la culpa, se le notaba muy asustado", afirmó Vanessa Tapasco, prima de la víctima.

A esta hora, a las afueras de la estación de Policía de Terrón Colorado, familiares y vecinos de Catalina Agudelo, quien habría sido víctima de un feminicidio este viernes en Cali, realizan un plantón exigiendo justicia por su asesinato

Al notar la actitud sospechosa del hombre, la comunidad del barrio optó por impartir justicia por cuenta propia, agrediéndolo y propinándole varios golpes, hasta que llegó la patrulla de la Policía. Sin embargo, la multitud estaba tan alterada que arremetió contra los uniformados, causando daños a un vehículo policial.

De acuerdo con la familia de Catalina, la relación que mantenía con el principal sospechoso enfrentaba diversas dificultades. "Él era una persona muy tóxica, controlaba mucho su teléfono, sus salidas, lo que hacía, con quién hablaba, cómo se vestía. Aquí pedimos justicia", concluyó la prima de la mujer.