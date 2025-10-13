Melissa Porras Domínguez es la mujer que fue condenada a 14 años de prisión por ejecutar un elaborado plan para drogar y robar a hombres que conocía a través de aplicaciones de citas.

Durante más de un año, Porras utilizó perfiles falsos para contactar a sus víctimas, haciéndose pasar por una joven interesada en una relación sentimental. Una vez lograba ganarse su confianza, convencía a los hombres de encontrarse en diferentes lugares de la ciudad.

Allí, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la mujer los invitaba a beber, pero lo que parecía una cita romántica terminaba en un robo cuidadosamente planeado. En las bebidas, Porras mezclaba medicamentos veterinarios que dejaban a los hombres inconscientes y, luego se apropiaba de su dinero, joyas, celulares y hasta vehículos.

“Contactar a las víctimas por redes sociales, creando perfiles falsos con el nombre de Salomé, Alejandra, Gabriela y Erika para lograr un encuentro que terminara en la residencia de la víctima o en algún establecimiento tipo motel, donde después de hacer que sus víctimas ingirieran algún licor, procedía a suministrar sustancias tóxicas a fin de que perdieran la conciencia y hurtar sus pertenencias”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia.



Entre julio de 2023 y enero de 2025, Melissa cometió al menos 11 hurtos, con una suma total superior a los 400 millones de pesos.

La Fiscalía logró capturarla y presentarla ante un juez de conocimiento, donde aceptó los delitos de hurto calificado y agravado, y hurto por medios informáticos.

Un juez la envió a la cárcel a cumplir una pena de 14 años, poniendo fin a una cadena de engaños que dejó múltiples víctimas en la capital.

Condenan a 14 años a mujer que engañaba hombres por apps de citas: los drogaba y robaba #VocesySonidos https://t.co/Su36gKjgY5 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 13, 2025