Condenan a 14 años a mujer que engañaba hombres por apps de citas: los drogaba y robaba

Condenan a 14 años a mujer que engañaba hombres por apps de citas: los drogaba y robaba

Melissa Porras usaba perfiles falsos en redes para atraer a sus víctimas y mezclaba medicamentos veterinarios en sus bebidas para dejarlos inconscientes y despojarlos de dinero, joyas y vehículos.

Melissa Porra.jpg
Melissa Porras
Foto: Captura de pantalla
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

Melissa Porras Domínguez es la mujer que fue condenada a 14 años de prisión por ejecutar un elaborado plan para drogar y robar a hombres que conocía a través de aplicaciones de citas.

Durante más de un año, Porras utilizó perfiles falsos para contactar a sus víctimas, haciéndose pasar por una joven interesada en una relación sentimental. Una vez lograba ganarse su confianza, convencía a los hombres de encontrarse en diferentes lugares de la ciudad.

Allí, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la mujer los invitaba a beber, pero lo que parecía una cita romántica terminaba en un robo cuidadosamente planeado. En las bebidas, Porras mezclaba medicamentos veterinarios que dejaban a los hombres inconscientes y, luego se apropiaba de su dinero, joyas, celulares y hasta vehículos.

“Contactar a las víctimas por redes sociales, creando perfiles falsos con el nombre de Salomé, Alejandra, Gabriela y Erika para lograr un encuentro que terminara en la residencia de la víctima o en algún establecimiento tipo motel, donde después de hacer que sus víctimas ingirieran algún licor, procedía a suministrar sustancias tóxicas a fin de que perdieran la conciencia y hurtar sus pertenencias”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia.

Entre julio de 2023 y enero de 2025, Melissa cometió al menos 11 hurtos, con una suma total superior a los 400 millones de pesos.

La Fiscalía logró capturarla y presentarla ante un juez de conocimiento, donde aceptó los delitos de hurto calificado y agravado, y hurto por medios informáticos.

Un juez la envió a la cárcel a cumplir una pena de 14 años, poniendo fin a una cadena de engaños que dejó múltiples víctimas en la capital.

