Hombre de 85 años murió en Bogotá tras caer con su camioneta al canal Córdoba

Un hombre de 85 años fue hallado sin vida en el interior de su camioneta, la cual cayó a las aguas del canal Córdoba, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. El lamentable suceso ocurrió en horas de la noche.

Según versiones preliminares, el conductor de una camioneta de gama alta transitaba por la zona cuando, al parecer, no se percató de la señalización de una ciclorruta debido a que la vía se encontraba inundada, lo que provocó que cayera directamente al caño.

Momentos después del accidente, la víctima alcanzó a comunicarse con sus familiares para alertarles que el vehículo se estaba hundiendo, perdiéndose el contacto poco después.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, quienes iniciaron las labores de búsqueda y rescate alrededor de las 6:00 p.m. Cerca de las 9:00 p.m., los socorristas lograron localizar la camioneta metros más adelante del punto de caída.



Con el apoyo de grúas, el vehículo fue extraído del canal. Durante la inspección, los equipos de emergencia encontraron el cuerpo sin vida del adulto mayor en la parte trasera del automotor. Miembros del cuerpo de criminalística realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron la investigación para esclarecer con exactitud las causas que originaron este trágico accidente.