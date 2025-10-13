Exesposa de Mauro Urquijo rompe el silencio: "Lo encontré en mi habitación con otra persona"

Adriana López, exesposa del reconocido actor Mauro Urquijo, habló de lo que pasó en su matrimonio cuando, un día inesperado, lo descubrió con otra persona en su propia habitación, según contó en diálogo con La Red de Noticias Caracol.

Luego de 12 años de silencio, reveló detalles de aquel día. Hace exactamente un mes, López ofreció una entrevista en la que aseguró que nunca había dicho nada al respecto "para proteger la parte emocional” y el desarrollo “emocional, mental y afectivo" de sus hijos.

Según su relato, ocurrió en 2013 cuando salió de su casa para ir a hacer unas compras. Dijo que tuvo que devolverse porque se le olvidó la tarjeta de crédito y fue en ese momento cuando descubrió algo que la dejó “en shock”.

“Un día fui al super, se me quedó la tarjeta de crédito, me regresé por la tarjeta porque siempre uno la llevaba todo el tiempo; en esa ocasión había que comprar todo con tarjeta de crédito dadas las circunstancias económicas y encontré a Mauro en mi habitación con otra persona”, recordó.



Mauro Urquijo y María Gabriela Isler // Foto: Instagram @mauro_21urquijo68

La reacción inicial de Adriana fue de conmoción total, pues aseguró que quedó impactada por lo que vio. A pesar de lo que sintió, logró pronunciar una frase que aún hoy recuerda:

“Lo que alcancé a decir fue: Todavía somos amigos ¿por qué no te vas de casa? Podemos aún hablar”, puntualizó.

Y es que la persona de la que habló, la que estaba en la habitación con Urquijo, le generó un impacto adicional debido a su relación previa con la familia. Al ser preguntada sobre si se trataba de alguien cercano, ella confirmó la conexión. Y a la pregunta de si esa persona era un hombre o una mujer, Adriana solo pidió cambiar de tema.

“Eso sucedió, él sabe bien qué sucedió y con quién, que fue lo más impactante para mí. Era alguien que conocíamos todos, fue muy amable con mis hijos en algún momento; había mucho que digerir”, añadió.

Luego, indicó que el incidente que puso fin a su matrimonio de 13 años sucedió mientras Mauro Urquijo estaba en casa. Actualmente, Adriana, quien se ha radicado en México, está enfocada en la carrera de sus hijos y busca defender su buen nombre y el de ellos, ante lo que considera una "labor de desprestigio" por parte de su exesposo y la madre de este, 12 años después del suceso.