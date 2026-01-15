En vivo
Ciclismo

El campeón del Manizales Down Town 2026 se quedó en casa: Colombia suma dos títulos consecutivos

La competencia de ciclismo de descenso urbano volvió a posicionar a Manizales como uno de los grandes referentes del deporte a nivel internacional, donde los colombianos siguen reafirmando el alto nivel competitivo del país en este tipo de disciplinas extremas.

