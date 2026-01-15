El campeón del Manizales Down Town 2026 se quedó en casa: Colombia suma dos títulos consecutivos

La adrenalina volvió a tomarse las calles de la capital caldense con la realización de la versión 19 del Manizales Down Town 2026, la tradicional competencia de downhill urbano que se consolida como uno de los eventos deportivos más importantes en el marco de la Feria de Manizales.

El evento, que tuvo lugar el pasado 10 de enero, congregó a más de 10.000 espectadores, entre turistas y habitantes locales, quienes acompañaron a 40 deportistas nacionales e internacionales que descendieron a alta velocidad por un exigente circuito urbano de 1.250 metros, trazado a través de tres barrios de la ciudad.

Manizales Down Town 2026 Foto: suministrada

El recorrido puso a prueba la técnica, el control y la resistencia de los competidores, quienes enfrentaron más de 300 escalas, pendientes pronunciadas y distintos obstáculos urbanos. Durante el descenso, los riders alcanzaron velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora, en un trazado que exigió precisión y alto nivel de concentración.

La nómina de participantes incluyó representantes de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Caldas y Antioquia, además de corredores internacionales provenientes de Chile, México y Ecuador, reafirmando el carácter internacional del evento y su proyección dentro del calendario del downhill urbano en la región.



Un manizaleño se lleva el premio del Manizales Down Town

El triunfo quedó en casa. El manizaleño Camilo Sánchez Salazar se consagró campeón del Manizales Down Town 2026 tras registrar un tiempo de 1 minuto y 25 segundos, resultado que fue celebrado por el público local. El podio lo completaron los chilenos Felipe Agurto, en la segunda posición, y Bruno Lavagnino, quien ocupó el tercer lugar, ratificando el nivel internacional de la competencia.



“Ganar en casa es una sensación inigualable. Veníamos buscando este triunfo desde hace varios años y hoy logramos el objetivo frente a deportistas internacionales de gran nivel”, afirmó Sánchez tras su victoria.

Camilo Sánchez se ratifica como el campeón del Manizales Down Town 2026. Foto: suministrada

La competencia contó con el apoyo de la Alcaldía de Manizales y fue liderada por Jorge Mario Jaramillo, referente del deporte extremo en Colombia, quien ha impulsado eventos internacionales que fortalecen la proyección deportiva de la ciudad.

“Culminamos una vez más un evento icónico de la Feria de Manizales, apostándole a los deportes extremos. Los deportistas destacaron la pista, la organización y el triunfo quedó en casa”, señaló Jorge Mario Jaramillo, productor deportivo de la competencia.