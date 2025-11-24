Este colombiano se retira del ciclismo: fue subcampeón del Giro de Italia

El ciclista colombiano Esteban Chaves (EF Pro Cycling), subcampeón del Giro de Italia y tercero de la Vuelta a España de 2016, anunció este lunes su retiro a los 35 años de edad, 16 de los cuales dedicó al ciclismo profesional.

"Estoy muy feliz y orgulloso de la carrera deportiva que tuve. Estoy muy feliz de cerrar este capítulo de la forma en la que lo estoy cerrando", expresó Chaves, citado en un comunicado del EF Pro Cycling.

El corredor, que en 2023 se coronó campeón nacional de ruta de Colombia, agregó: "¿Quién soy sin mi bicicleta? Sin la bicicleta soy Esteban, soy un hijo, soy un hermano, soy un esposo, soy un padre. Soy un ser humano que sueña con dar ejemplo, estar en paz, tener mucho contacto con la naturaleza. Soy un ser humano que aprende".

Durante su carrera, Chaves ganó cinco etapas de las tres grandes del ciclismo y consiguió los títulos del Tour del Porvenir (2011), el Gran Premio Ciudad de Camaiore (2012), el Tour de Abu Dhabi (2015), el Giro de Emilia (2016), el Giro de Lombardía (2016) y el Heraldo Sun Tour (2018).



Sin embargo, el 16 de febrero de 2013, en una etapa del Trofeo Laigueglia (Italia), cuando corría en el equipo 'Colombia es Pasión', Chaves perdió el control de su bicicleta en un descenso y se golpeó con una señal de tráfico.

La caída le ocasionó un traumatismo craneoencefálico, fractura de la clavícula y del yunque derecho, contusión pulmonar, fractura malar y del esfenoides derecho. Como él mismo lo dijo, quedó "medio muerto".

A fuerza de voluntad fue mejorando, pero su brazo derecho quedó sin movilidad pues, según los especialistas, tenía nervios destrozados, lo que significaba que no podía volver a montar en bicicleta, al menos en la alta competición.

A su regreso a Colombia, Chaves fue sometido a una cirugía que duró 15 horas y después de meses de espera, terapias, noches de llanto y duras jornadas para aprender a utilizar la mano izquierda para comer, escribir y peinarse, entre otras cosas, la vida le volvió a premiar.

Su brazo derecho comenzó a recuperar sensibilidad y el equipo australiano Orica GreenEdge creyó en él y le ofreció un contrato, incluso en momentos en que todavía estaba recuperándose, por lo que pudo retomar su carrera profesional.

Además de la formación australiana, en la que estuvo entre 2014 y 2021, el colombiano vistió los colores de los equipos Colombia es Pasión-Café de Colombia (2009-2011), Colombia-Coldeportes (2012-2013) y EF Pro Cycling, en el que estuvo en los últimos tres años.

La última carrera que disputó fue la Vuelta a España de este año, de la que se retiró en la etapa 12.