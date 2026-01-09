Manizales Down Town 2026: la carrera de downhill urbano vuelve a tomarse la Feria de Manizales

El próximo sábado, 10 de enero, se realizará en Manizales la versión 19 de Manizales Down Town, una de las competencias de downhill urbano más importantes del país, en el marco de la Feria de Manizales.

Manizales Down Town 2026 Foto: suministrada

El evento reunirá a 40 deportistas nacionales e internacionales, quienes competirán en un recorrido urbano de 1.250 metros, atravesando tres barrios de la ciudad, con descensos a alta velocidad y obstáculos propios del entorno urbano.



Una competencia extrema

La carrera se desarrollará en un trazado que incluye más de 300 escalas, pendientes pronunciadas y tramos técnicos, donde los corredores podrán alcanzarán velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo que exige un alto nivel de técnica, control y precisión.

Manizales Down Town 2026 Foto: suministrada

Por estas características, Manizales Down Town es reconocido como uno de los eventos de deporte extremo más seguidos de la Feria, con miles de espectadores ubicados en distintos puntos del recorrido, especialmente en el barrio Cervantes.

En la edición 18, el título en la categoría masculina fue para el caucano Sebastián Holguín, quien registró un tiempo de 1:30.03. En la rama femenina, la ganadora fue Valentina Roa, con un tiempo de 1:45.



Manizales: referente internacional del downhill urbano

La competencia incluye deportistas de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Caldas y Antioquia, además de corredores internacionales provenientes de Chile, México y Ecuador, lo que ratifica el carácter internacional del evento.



Manizales Down Town 2026 Foto: suministrada

Uno de ellos es Pedro Ferreira, atleta chileno especializado en descenso urbano, quien destacó las condiciones del circuito:

“Es una pista muy técnica y exigente. Me gusta mucho la organización y el ambiente que se vive en Manizales”, señaló el deportista.

Publicidad

La competencia cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Manizales y es organizada por Jorge Mario Jaramillo, conocido como “Chigüiro”, referente del deporte extremo en Colombia y creador de Manizales Down Town.

“Esta versión 19 contará con deportistas internacionales y con los mejores riders colombianos, que hoy son protagonistas a nivel mundial en el downhill urbano”, afirmó Jaramillo.

Con casi dos décadas de trayectoria, Manizales Down Town se ha consolidado como un evento que posiciona a la ciudad como referente nacional e internacional del downhill urbano, fortaleciendo la agenda deportiva de la Feria de Manizales y el turismo deportivo en la región.