Volar y hospedarse con descuento en México: la nueva alianza estratégica entre Arajet y PAM Hotels

La aerolínea dominicana Arajet y la reconocida cadena hotelera PAM Hotels, con presencia en México, Estados Unidos, República Dominicana y Jamaica, han anunciado una alianza estratégica global diseñada para impulsar el turismo hacia México y el Caribe.

Este acuerdo busca ampliar la conectividad aérea y mejorar la experiencia integral de quienes planean vacacionar en estos populares destinos, beneficiando tanto a viajeros procedentes de América Latina como de Estados Unidos.

Beneficios exclusivos y descuentos cruzados para los viajeros

La propuesta central de esta colaboración consiste en combinar la red de rutas y tarifas competitivas de Arajet con el portafolio de hospitalidad premium de PAM Hotels, permitiendo la incorporación de tarifas aéreas especiales dentro de la oferta de alojamiento.

A través de este convenio, huéspedes seleccionados de las propiedades de PAM Hotels obtendrán códigos de descuento exclusivos para sus vuelos operados por Arajet. De forma recíproca, los pasajeros de la aerolínea accederán a promociones especiales para hospedarse en diversos resorts de la cadena.



Rutas conectadas y facilidades de reserva directa

Los beneficios tarifarios cubrirán múltiples rutas de Arajet desde América Latina y Estados Unidos, incluyendo conexiones de alta demanda hacia Cancún desde Guatemala, Costa Rica, Chile, Perú y las ciudades colombianas de Bogotá, Cartagena y Medellín.

Las ofertas están disponibles de manera directa a través de canales digitales, garantizando un proceso fluido e integral desde la selección del vuelo hasta la reserva de la habitación hotelera. Además, ambas empresas desarrollarán campañas de marketing conjuntas para fortalecer la visibilidad de sus marcas e incentivar la demanda en el segmento de viajes de placer.

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Impulso al turismo caribeño y visión ejecutiva

Ambas compañías coinciden en que la alianza dinamizará el flujo turístico hacia el Caribe al alinear la conectividad del transporte aéreo con una propuesta de hospedaje de alto valor. Otto González, Chief of Staff de Arajet, destacó el compromiso de la aerolínea por hacer más accesibles los viajes al Caribe ofreciendo una experiencia fluida y atractiva.

Por su parte, Oscar Serrano, vicepresidente de Marketing de PAM Hotels, resaltó que la unión simplifica la manera en que los viajeros descubren y reservan sus vacaciones. Con un despliegue progresivo en curso, se anticipa la incorporación futura de beneficios adicionales, nuevas rutas y una mayor integración comercial entre ambas marcas.