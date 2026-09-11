Arranca temporada de cruceros 2026-2027 en Cartagena; se esperan más de 400 mil visitantes

La llegada de cinco nuevos cruceros, 47 recaladas múltiples, es decir, el arribo simultáneo de varias de estas megaembarcaciones, y un impacto económico de casi 50 millones de dólares son algunas de las cifras que marcarán la temporada de cruceros 2026-2027, que se inició en Cartagena.

De acuerdo con la Terminal de Cruceros del Grupo Puerto de Cartagena, serán 152 días de operaciones, con 173 recaladas de 37 líneas de cruceros, durante los cuales la ciudad recibirá más de 416.000 visitantes. De ellos, 249.402 serán pasajeros en tránsito, 133.048 serán tripulantes y 33.600 corresponderán a pasajeros que iniciarán su viaje desde el Corralito de Piedra.

“A la llegada de nuevos barcos se suman fechas de alta simultaneidad operativa, con 36 fechas en las que se atenderán dos cruceros en un mismo día y 11 en las que coincidirán tres embarcaciones. Esta capacidad de atención evidencia la solidez de la infraestructura portuaria y la eficiencia logística de Cartagena para responder a las exigencias de la industria internacional de cruceros”, aseguró la coordinadora de la Terminal de Cruceros, María Emilia Bonilla.

Una de las principales novedades de esta temporada, según explicó Bonilla, será la llegada por primera vez a Cartagena de cinco embarcaciones: Le Laperouse, de Ponant; Blue Sapphire, de Anez Selectum Blu Cruises; Ambience, de Ambassador Cruise Line; Seven Seas Prestige, de Regent Seven Seas Cruises, y MSC Explora 3, de Explora Journeys.



Precisamente, el MSC Explora 3, una de las nuevas embarcaciones de la naviera MSC, ha captado la atención por ser el primero de su flota impulsado por gas natural licuado (GNL). La embarcación cuenta con capacidad para aproximadamente 922 pasajeros y 463 tripulantes.

“En la Terminal de Cruceros de Cartagena asumimos cada temporada como un compromiso con nuestra ciudad. Más allá de las cifras, trabajamos para que cada arribo fortalezca la confianza internacional, impulse la economía local y refleje el orgullo de ser cartageneros. Nuestro puerto no solo recibe barcos: abre sus puertas al progreso y a más oportunidades para Cartagena y para Colombia”, sostuvo.

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Además de las 173 recaladas, en esta temporada 2026-2027 se realizarán 30 embarques desde la ciudad, entre ellos, el del National Geographic Quest.

“Cada domingo, hasta abril de 2027, se seguirá atendiendo la operación del Grandeur of the Seas, de Royal Caribbean, con 28 salidas desde la ciudad, a las que se suman los embarques del National Geographic Quest, de National Geographic Cruises, y del Crystal Serenity, de Crystal Cruises”, detalló en una comunicación la Terminal de Cruceros.