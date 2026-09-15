Caso Manel Grau: aparece llave que apunta a presunta injerencia también de Papá Pitufo en Ecopetrol

El periodista Felipe Zuleta reveló en Mañanas Blu nuevos detalles sobre los audios de una reunión en la que, según explicó, aparecen presuntamente el empresario catalán Manel Grau, el entonces presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, y una tercera persona identificada como Víctor.

Según Zuleta, este hombre sería Víctor Gutiérrez, alias ‘Harry’, quien habría tenido un papel en una reunión realizada en febrero de 2022 entre el empresario catalán Xavier Vendrell y Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’. La revelación abre, de acuerdo con lo expuesto por el periodista, una nueva arista sobre una posible relación entre ‘Papá Pitufo’, Víctor Gutiérrez, Juan Carlos Hurtado y personas cercanas al Gobierno de Gustavo Petro.

¿Quién es Víctor, el hombre mencionado en los audios de Manel Grau?

Felipe Zuleta explicó que en uno de los audios, correspondiente a un desayuno realizado presuntamente en la casa de Manel Grau, participan tres personas, además del personal que atendía la reunión. En la grabación se escucha mencionar a una persona identificada como Víctor, quien tendría una participación activa durante la conversación.

Zuleta señaló que se trataría de Víctor Gutiérrez, a quien, según dijo, en el entorno en el que se mueve le conocen como alias ‘Harry’. El periodista recordó que Gutiérrez fue quien, en febrero de 2022, habría coordinado una reunión entre Xavier Vendrell y ‘Papá Pitufo’ en la casa de este último, en Guaymaral.



La reunión con ‘Papá Pitufo’ y los $500 millones

De acuerdo con lo expuesto en Mañanas Blu, aquella reunión ocurrió durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y estuvo relacionada con la entrega de 500 millones de pesos. Según el relato mencionado por Zuleta, el entonces candidato Gustavo Petro aseguró que ese dinero había sido devuelto y que existía un video que demostraría la devolución.

Sin embargo, el periodista señaló que ese video no ha sido conocido públicamente. También recordó la versión según la cual Augusto Rodríguez, entonces vinculado a la campaña, habría sido el encargado de devolver los 500 millones de pesos que inicialmente habría recibido Vendrell.

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La presunta relación entre Víctor Gutiérrez, Hurtado y ‘Papá Pitufo’

Uno de los puntos centrales de la revelación de Felipe Zuleta es la presunta relación entre Víctor Gutiérrez, Juan Carlos Hurtado y ‘Papá Pitufo’. Según el periodista, varias fuentes dentro de Ecopetrol sostienen que habría existido una relación “muy estrecha” entre estas personas y los españoles mencionados en la investigación.

Zuleta afirmó además que Víctor Gutiérrez estaría detrás del nombramiento de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado de Ecopetrol. A partir de esa información, el periodista planteó que podría existir una conexión entre Gutiérrez, Hurtado y Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

¿Por qué renunció Juan Carlos Hurtado a Ecopetrol?

La revelación se conoce después de que Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol, presentara verbalmente su renuncia antes de que la junta directiva le solicitara formalmente dejar el cargo.

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Según Zuleta, la salida estaría relacionada con el conocimiento que algunos integrantes de la junta directiva de Ecopetrol ya tendrían sobre el presunto vínculo entre Víctor Gutiérrez, alias ‘Harry’; Juan Carlos Hurtado y ‘Papá Pitufo’. El periodista sostuvo que, ante ese escenario, Hurtado habría optado por renunciar antes de que la junta le pidiera formalmente su salida.

Felipe Zuleta dice que hay más audios de Manel Grau

Zuleta también reveló que el audio difundido sería apenas uno de una serie de grabaciones. Según explicó en Mañanas Blu, existirían 15 grabaciones similares, por lo que todavía habría otros 14 audios pendientes de conocerse.

La grabación corresponde a una reunión en la que, según el periodista, se escucha a Manel Grau, Juan Carlos Hurtado y Víctor Gutiérrez, además de momentos en los que el personal que atendía el desayuno les pregunta cómo quieren los omelettes.

‘Papá Pitufo’ y su presunta influencia en entidades del Estado

Durante la conversación, Felipe Zuleta sostuvo que el caso de Ecopetrol se sumaría a otras entidades del Estado en las que, según sus investigaciones y las fuentes que mencionó, habría existido una presunta influencia de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

El periodista señaló que esta nueva información permitiría plantear una conexión entre ‘Papá Pitufo’, los empresarios catalanes, personas cercanas a la Casa de Nariño y Ecopetrol. No obstante, las afirmaciones expuestas en el programa corresponden a señalamientos y versiones que, como indicó la propia conversación, deberán ser investigados y esclarecidos por las autoridades.

El caso Ecopetrol podría llegar a autoridades de Estados Unidos

Otro de los elementos mencionados durante la conversación fue la posibilidad de que el caso tenga implicaciones ante autoridades estadounidenses. Esto, explicó Zuleta, estaría relacionado con la auditoría que se adelanta sobre la gestión del Gobierno anterior y con la posibilidad de entregar sus resultados al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York, por lo que, según lo planteado en Mañanas Blu, eventuales delitos relacionados con la compañía podrían eventualmente ser objeto de investigaciones por parte de la justicia estadounidense.

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Todos los detalles en este video de Mañanas Blu