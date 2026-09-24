Así es el millonario acuerdo entre Binance y Circle para masificar uso del dólar digital

Binance anunció una inversión de capital de 100 millones de dólares en Circle Internet Group, Inc. (NYSE: CRCL) en el marco de la renovación y ampliación de su alianza estratégica por un periodo de cinco años. Según informó la compañía, el convenio busca masificar el uso de la stablecoin USDC en toda su plataforma global, enfocándose de manera prioritaria en los mercados emergentes.

La operación se concretó mediante la adquisición de acciones ordinarias Clase A de Circle a través de una colocación privada. De acuerdo con el comunicado oficial, la transacción se fijó a un precio que incluye un descuento del 5 % sobre el valor de mercado previo al cierre del título CRCL.

En el esquema trazado por ambas firmas, Binance asumirá la promoción activa del dólar digital USDC en sus servicios globales. Por su parte, Circle entregará la infraestructura técnica indispensable para soportar la custodia, tenencia y flujo de la moneda digital dentro del ecosistema.



¿Cuáles son las razones del acuerdo a cinco años entre Binance y Circle?

De acuerdo con lo expresado por Richard Teng, co-CEO de Binance, la inversión responde a la meta de facilitar el acceso generalizado a una moneda estable vinculada al dólar a través de dispositivos móviles. El ejecutivo señaló que Circle se ha consolidado como un emisor confiable en la transferencia transfronteriza de valor.

Empresa de criptomonedas Foto: Pexels.

Por su parte, Jeremy Allaire, cofundador y CEO de Circle, indicó que el trabajo conjunto busca ampliar las alternativas de ahorro e inversión en activos digitales. El directivo resaltó las oportunidades de integrar USDC en la infraestructura de la plataforma para llegar a usuarios e instituciones en países en desarrollo.



¿Cómo funcionará la masificación de USDC en mercados emergentes?

Según detalló el comunicado oficial, la estrategia conjunta contempla los siguientes ejes de ejecución:

