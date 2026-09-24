Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 24 de septiembre de 2026

La Lotería del Quindío realizó el sorteo número 3016 en la noche del jueves 24 de septiembre de 2026. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería del Quindío

Estos fueron los números ganadores de los premios secos correspondientes al sorteo del jueves 24 de septiembre:

Además del premio principal, el sorteo incluyó diferentes premios secos de $200 millones, $100 millones, $50 millones, $40 millones, $30 millones, $20 millones y $10 millones.

¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m. En cada jornada se conocen los números ganadores del premio mayor y de los diferentes premios secos contemplados en el plan de premios.



Para confirmar un resultado, los jugadores deben consultar los canales oficiales y las transmisiones autorizadas de la lotería y revisar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete.

¿Cómo jugar la Lotería del Quindío?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Quindío, se deben tener en cuenta estos pasos:

