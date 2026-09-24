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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Consulte los resultados de la Lotería del Quindío, sorteo 3016 del jueves 24 de septiembre de 2026. Regresa luego de varios meses.

Logo oficial de la Lotería del Quindío con el lema "La de todos" sobre fondo blanco y marco circular amarillo.
Resultaodos de la Lotería del Quindío, entidad que celebra sus sorteos habituales los jueves para entregar el premio mayor y secos en Colombia.
Foto: Lotería del Quindío
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

La Lotería del Quindío realizó el sorteo número 3016 en la noche del jueves 24 de septiembre de 2026. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

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Premios secos de la Lotería del Quindío

Estos fueron los números ganadores de los premios secos correspondientes al sorteo del jueves 24 de septiembre:

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Logo oficial de MiLoto de Baloto con el número seis y fondo azul.
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MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 24 de septiembre de 2026

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Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Además del premio principal, el sorteo incluyó diferentes premios secos de $200 millones, $100 millones, $50 millones, $40 millones, $30 millones, $20 millones y $10 millones.

¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m. En cada jornada se conocen los números ganadores del premio mayor y de los diferentes premios secos contemplados en el plan de premios.

Para confirmar un resultado, los jugadores deben consultar los canales oficiales y las transmisiones autorizadas de la lotería y revisar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete.

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¿Cómo jugar la Lotería del Quindío?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Quindío, se deben tener en cuenta estos pasos:

  1. Elegir el número: se selecciona un número de cuatro cifras junto con una serie autorizada.
  2. Comprar el billete: puede adquirirse físicamente con un lotero, en puntos autorizados de Gana/Paga Todo o mediante los canales digitales oficiales de la Lotería del Quindío.
  3. Comprar una fracción: cada billete está dividido en varias fracciones. Es posible adquirir el billete completo o una fracción, teniendo en cuenta que el valor del premio corresponde proporcionalmente a la participación adquirida.
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