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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Consulte todos los resultados de la Lotería de Bogotá del 24 de septiembre de 2026 en su sorteo 2865.

Resultados Lotería de Bogotá hoy
Resultados Lotería de Bogotá hoy
Foto: Lotería de Bogotá/Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 24 de septiembre de 2026 el sorteo número 2865, que dejó un premio mayor de $12.000 millones. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, estos fueron los números y series que obtuvieron los diferentes premios secos:

Últimas noticias

Logo oficial de MiLoto de Baloto con el número seis y fondo azul.
Resultados de las loterías

MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Logo oficial de la Lotería del Quindío con el lema "La de todos" sobre fondo blanco y marco circular amarillo.
Resultados de las loterías

Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Se recomienda verificar los resultados directamente en los canales oficiales de la Lotería de Bogotá antes de realizar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio.

¿Cómo jugar en línea a la Lotería de Bogotá?

Las personas interesadas en participar en próximos sorteos pueden adquirir sus billetes por internet. Para hacerlo, deben ingresar a la página oficial de la Lotería de Bogotá, crear una cuenta o iniciar sesión y seleccionar el número de cuatro cifras junto con la serie.

Posteriormente, pueden elegir la cantidad de fracciones que desean comprar y completar el pago mediante tarjeta débito, tarjeta de crédito o PSE.

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¿Cómo verificar si el billete resultó ganador?

Para comprobar si un billete obtuvo alguno de los premios del sorteo 2865, se deben comparar las cuatro cifras del número y la serie con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Bogotá.

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La revisión debe realizarse con la información oficial antes de iniciar cualquier proceso de cobro.

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