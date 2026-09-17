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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 17 de septiembre de 2026

Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 17 de septiembre de 2026

Consulte todos los resultados de la Lotería de Bogotá del 17 de septiembre de 2026 en su sorteo 2864.

Logo oficial de la Lotería de Bogotá en colores rojo y amarillo con el lema "La que más billete da".
Imagen del logotipo oficial de la Lotería de Bogotá, juego de azar tradicional en Colombia que realiza sus sorteos de forma habitual los días jueves.
Foto: Lotería de Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 17 de septiembre de 2026 el sorteo número 2864. El premio mayor correspondió al número XXXX, de la serie XXX, con un valor de $12.000 millones. Además, el sorteo incluyó premios secos de distintas categorías.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá

Durante el sorteo 2864 se entregaron premios secos en varias categorías. Estos son los números y series ganadores:

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¿Cómo jugar en línea a la Lotería de Bogotá?

Las personas interesadas pueden adquirir sus billetes por internet siguiendo estos pasos:

  1. Ingresar a la página web oficial de la Lotería de Bogotá.
  2. Crear una cuenta o iniciar sesión.
  3. Elegir un número de cuatro cifras y la serie.
  4. Seleccionar la cantidad de fracciones que se desea comprar.
  5. Realizar el pago mediante tarjeta débito, crédito o PSE.

¿Cómo verificar si el billete resultó ganador?

Para comprobar si un billete obtuvo alguno de los premios del sorteo 2863, se deben comparar las cuatro cifras del número y la serie con los resultados publicados oficialmente por la Lotería de Bogotá.

La verificación debe hacerse con la información oficial antes de iniciar cualquier proceso relacionado con el cobro de un premio.

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