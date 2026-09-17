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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 17 de septiembre de 2026

Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 17 de septiembre de 2026

Consulte los resultados de la Lotería del Quindío, sorteo 3015 del jueves 17 de septiembre de 2026. Regresa luego de varios meses.

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Lotería del Quindío
Foto: ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

La Lotería del Quindío realizó el sorteo número 3015 en la noche del jueves 17 de septiembre de 2026. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX. Además, el plan de premios contempló diferentes secos.

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Premios secos de la Lotería del Quindío

Además del premio mayor, estos fueron los números y series correspondientes a los premios secos del sorteo:

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Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 17 de septiembre de 2026

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Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 17 de septiembre de 2026

¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m. Por esta razón, cada semana los jugadores esperan conocer los números ganadores del premio mayor y los diferentes premios secos incluidos en el plan de premios.

Para comprobar un resultado, es importante consultar los canales oficiales y las transmisiones autorizadas de la lotería, verificando cuidadosamente el número y la serie del billete.

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¿Cómo jugar la Lotería del Quindío?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Quindío se deben seguir estos pasos:

  1. Elegir el número: Se selecciona un número de cuatro cifras y una serie autorizada.
  2. Comprar el billete: El billete puede adquirirse físicamente con un lotero, en puntos autorizados de Gana/Paga Todo o mediante los canales digitales oficiales de la Lotería del Quindío.
  3. Comprar una fracción: Cada billete está dividido en varias fracciones. Es posible adquirir el billete completo o solamente una fracción, teniendo en cuenta que el valor del premio corresponde proporcionalmente a la participación adquirida.
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