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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Quindío, último sorteo y resultados jueves 10 de septiembre de 2026

Lotería del Quindío, último sorteo y resultados jueves 10 de septiembre de 2026

Consulte los resultados de la Lotería del Quindío, sorteo 3014 del jueves 10 de septiembre de 2026. Regresa luego de varios meses.

Logo oficial de la Lotería del Quindío con el lema "La de todos" sobre fondo blanco y marco circular amarillo.
Resultaodos de la Lotería del Quindío, entidad que celebra sus sorteos habituales los jueves para entregar el premio mayor y secos en Colombia.
Foto: Lotería del Quindío
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

La Lotería del Quindío volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia tras la realización del sorteo número 3014, llevado a cabo en la noche del jueves 10 de septiembre de 2026. El resultado principal dejó como ganador al número XXXX de la serie XXX. (en minutos)

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Además del premio mayor, el plan de premios incluyó una amplia distribución de secos en diferentes categorías, ampliando las posibilidades de ganar:

Últimas noticias

Logo oficial de MiLoto de Baloto con el número seis y fondo azul.
Resultados de las loterías

MiLoto, resultado del jueves 10 de septiembre de 2026

Sinuano Noche
Resultados de las loterías

Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 10 de septiembre de 2026

Resultados oficiales y verificación

Para reclamar cualquier premio, es fundamental verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de la Lotería del Quindío y sus transmisiones autorizadas. Este proceso permite validar correctamente tanto el número como la serie del billete. (en minutos)

Cabe recordar que esta lotería realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m., lo que mantiene la expectativa de los jugadores semana a semana y consolida su relevancia dentro del calendario de juegos de azar en Colombia.

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¿Cómo jugar la Lotería del Quíndio?

  • Elige tu número: Selecciona un billete de 4 cifras y una serie autorizada.
  • Adquiere el billete: Puedes comprarlo de forma física con tu lotero de confianza, en puntos Gana/Paga Todo autorizado, o de manera digital en la Página Oficial de la Lotería del Quindío.
  • Fracciones: Cada billete se divide en varias fracciones. Puedes comprar el billete completo o solo una fracción (el precio y el premio varían proporcionalmente).
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