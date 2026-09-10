MiLoto, resultado del jueves 10 de septiembre de 2026

El sorteo número 604 de MiLoto, jugado este jueves 10 de septiembre de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $230 millones de pesos.

Los números ganadores del premio mayor de MiLoto fueron XX - XX - XX - XX - XX. Además, este es el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo. (en minutos)

¿Cómo jugar MiLoto?

Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar). Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores. ¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados. Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.

¿Como puedo reclamar mi premio?

Todos los premios se pueden reclamar en los puntos de venta a nivel nacional a través de las redes aliadas de SuRed y SuperGIROS, presentando el tiquete en PDF impreso en junto con el documento de identidad en los puntos ya mencionados.



Asimismo, los ganadores tienen un año a partir de la realización del sorteo para reclamar el premio si es un tiquete ganador.