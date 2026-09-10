En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Un mes del terremoto
Juliana Guerrero
Porte de armas
Marco Rubio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del jueves 10 de septiembre de 2026

MiLoto, resultado del jueves 10 de septiembre de 2026

Consulte los resultados oficiales de MiLoto para el sorteo 604 del jueves 10 de septiembre de 2026, la combinación ganadora de números y la distribución del plan de premios entregado.

Logo oficial de MiLoto de Baloto con el número seis y fondo azul.
Imagen oficial de la marca MiLoto por Baloto, un juego de azar regulado en Colombia. Las estadísticas y números ganadores se actualizan después de cada sorteo oficial.
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

El sorteo número 604 de MiLoto, jugado este jueves 10 de septiembre de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $230 millones de pesos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Los números ganadores del premio mayor de MiLoto fueron XX - XX - XX - XX - XX. Además, este es el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo. (en minutos)

Últimas noticias

Logo oficial de la Lotería del Quindío con el lema "La de todos" sobre fondo blanco y marco circular amarillo.
Resultados de las loterías

Lotería del Quindío, último sorteo y resultados jueves 10 de septiembre de 2026

Sinuano Noche
Resultados de las loterías

Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 10 de septiembre de 2026

¿Cómo jugar MiLoto?

  1. Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).
  2. Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.
  3. ¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.
  4. Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.

¿Como puedo reclamar mi premio?

Todos los premios se pueden reclamar en los puntos de venta a nivel nacional a través de las redes aliadas de SuRed y SuperGIROS, presentando el tiquete en PDF impreso en junto con el documento de identidad en los puntos ya mencionados.

Asimismo, los ganadores tienen un año a partir de la realización del sorteo para reclamar el premio si es un tiquete ganador.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

MiLoto

Resultado MiLoto

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad