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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 24 de septiembre de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Estos fueron los números que dejó el sorteo 612 de MiLoto este jueves 24 de septiembre. El acumulado para el próximo sorteo quedó en $120 millones.

Logo oficial de MiLoto de Baloto con el número seis y fondo azul.
Imagen oficial de la marca MiLoto por Baloto, un juego de azar regulado en Colombia. Las estadísticas y números ganadores se actualizan después de cada sorteo oficial.
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

MiLoto realiza este jueves 24 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.

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Números ganadores de MiLoto de hoy jueves 24 de septiembre de 2026

  • La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este jueves 24 de septiembre de 2026 es:

Para esta jornada, el acumulado de MiLoto asciende a $150 millones. El resultado oficial permitirá conocer los números sorteados y el balance de ganadores en las diferentes categorías de aciertos.

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MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.

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¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?

Para este jueves, 24 de septiembre de 2026, el acumulado de MiLoto es de $150 millones.

Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, de acuerdo con la mecánica del juego.

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Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.

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