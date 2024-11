Secretario de Cultura responde por caos tras finalizar Rock al Parque en Bogotá

El festival Rock al Parque, que tuvo lugar en Bogotá, fue un éxito rotundo. Con más de 309,000 asistentes, el evento reunió a 58 bandas, incluidas 20 distritales y 29 internacionales, creando una experiencia única para todos. Según Santiago Trujillo, secretario de Cultura, la producción fue impecable y el ambiente fue de celebración y convivencia pacífica.

Sin embargo, este gran éxito no estuvo exento de desafíos logísticos, especialmente en términos de movilidad. A pesar de que Transmilenio aumentó su frecuencia y horario para facilitar la llegada y salida de los asistentes, muchos enfrentaron problemas al intentar regresar a sus casas al final del festival.

Esto llevó a que una significativa cantidad de asistentes se sintieran incómodos al no encontrar transporte disponible, especialmente después de la medianoche. Durante la conversación, Trujillo destacó que sí es crucial revisar y mejorar los protocolos de transporte para eventos masivos. También se mencionó la importancia de la corresponsabilidad de la ciudadanía en el uso del transporte público, y se instó a la mejora de la gestión de la movilidad en futuros eventos similares, incluyendo las finales del fútbol colombiano.

“Tenemos que revisar para que no solamente los horarios que se concierten con la Dimayor o, en este caso, los horarios que se concierten con los empresarios, tanto públicos privados como con los organizadores públicos de los festivales, puedan coincidir con la capacidad instalada que tiene la ciudad en sus dispositivos de seguridad, como también en su servicio público de transporte, para que cada vez estas situaciones se puedan prevenir de la mejor forma”, señaló el secretario Trujillo en Mañanas Blu.

No obstante, agregó que extender los horarios del sistema público de transporte no es hasta las dos, tres o cuatro de la mañana, ya que no da la capacidad ni los recursos.